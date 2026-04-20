Gjykata e Apelit hodhi poshtë ankesën e të dënuarve për "27 Prillin", nuk do të ketë rigjykim
Ata që u dënuan për dhunën gjatë hyrjes në Kuvend më 27 prill 2017, mbetën pa shpresën e fundit për një rigjykim, pasi Gjykata e Apelit lëshoi një vendim që ua hodhi poshtë kërkesën, njofton "Fokus".
"Ankesa është e pabazë. Gjyqtari vlerësoi konstatimin paraprak të një shkeljeje thelbësore të dispozitave të procedurës penale sipas nenit 415, paragrafi 1, pika 11 e KPP-së, por nuk e pranoi atë si të bazuar, duke pasur parasysh se vendimi i arsyetuar nuk përmban mangësi të tilla që nuk mund të shqyrtohen në aspektin e korrektësisë dhe ligjshmërisë së tij, vendimi është i qartë dhe i kuptueshëm, dhe arsyetimi përmban arsye të mjaftueshme për faktet vendimtare dhe qëndrimet ligjore të mbajtura nga gjykata", thuhet në vendimin e Gjykatës së Apelit.
Vendimi është një konfirmim i vendimit të Gjykatës Penale të dhjetorit, i cili gjithashtu thotë se nuk ka hapësirë ligjore për përsëritjen e procedurës.
Të akuzuarit kanë njoftuar në disa raste se qëllimi i tyre është përsëritja e gjykimit dhe se nuk kërkojnë amnisti.
Këta njerëz nuk po kërkojnë amnisti, ata po kërkojnë drejtësi. Unë jam i pari që avokoj për drejtësi, por kjo është përgjegjësi e prokurorisë, gjykatave, tha kryeministri Hristijan Mickoski në fillim të mandatit të tij./Telegrafi/