“Gjuetarët e Sarajeva Safari” që paguanin për të qëlluar civilë, 'garonin për të vrarë gratë më të bukura'
Entuziastët e armëve që udhëtuan mijëra kilometra për të qëlluar civilë të pafajshëm për qejf gjatë rrethimit të Sarajevës garuan për të parë se kush mund të vriste gratë më të bukura, pohon një libër.
Turistë të pasur nga Rusia, Kanadaja dhe SHBA-ja bënë udhëtime fundjave në qytetin me shumicë myslimane dhe paguan luftëtarë serbë për t'u bashkuar me të ashtuquajturin Safari i Sarajevës, midis viteve 1992 dhe 1995, transmeton Telegrafi.
Pretendimet e pakëndshme nga konflikti i përgjakshëm - i cili la më shumë se 11,500 civilë të vdekur - u trajtuan në një dokumentar të vitit 2022 që sugjeroi se turistët perëndimorë, përfshirë britanikët, gjermanët, spanjollët dhe italianët, si dhe snajperistët nga Rusia, SHBA-ja dhe Kanadaja, paguanin shuma më të larta për të qëlluar fëmijë.
Tani, një libër i quajtur "paguaj dhe qëllo" nga gazetari kroat Domagoj Margetic ka botuar një mori dokumentesh që i janë dhënë autorit nga një oficer i inteligjencës boshnjake para se të vritej në vitin 1996.
Nedzad Uglen mblodhi prova të "safarit", duke përfshirë dosje që tregojnë se turistët u paguanin trajnerëve të tyre serbë 80,000 marka në atë kohë - për të qëlluar burra dhe gra të moshës së mesme, raportoi The Times.
Por gratë e reja do të kërkonin një çmim më të lartë prej 95,000 markash, ndërsa "shënjestrat" më të shtrenjta ishin gratë shtatzëna, me çmim 110,000 marka.
Margetic tha: "Uglen shkroi gjithashtu se të huajt garonin për të parë se kush mund të qëllonte gratë më të bukura".
Agjenti zbuloi se kishte folur me anëtarë të milicisë serbe të Bosnjës e Hercegovinës që pritën snajperistët e huaj - me "shumë" që pretendonin se një mbretëror evropian ishte midis atyre që morën pjesë.
"Ai do të mbërrinte me helikopter, do të qëndronte në Vogosca pranë Sarajevës dhe donte të qëllonte fëmijë", pretendoi ai.
Libri zbulon gjithashtu se si ideja për 'safarin' lindi në Kroaci, jo në Serbi, dhe përfshinte një kroat që më parë punonte për inteligjencën jugosllave.
Libri i Margeticit mbështet pretendimet e mëparshme se gjakderdhja pa dallim e parë gjatë atyre viteve mund të mos jetë kryer vetëm nga milicitë serbo-boshnjake, por edhe nga civilë të zakonshëm të etur për emocione.
Të huajt e pasur donin të merrnin pjesë në këtë veprim - dhe paguanin shumë për të jetuar fantazitë e tyre duke udhëtuar në Sarajevë në fundjavë për të marrë pjesë në një 'safari njerëzor'. /Telegrafi/