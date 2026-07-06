Gjorgjievski: Vazhdon largimi i objekteve pa leje, treni i qytetit do të fillojë nga shtatori
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski, sonte paralajmëroi se së shpejti do të ketë një procedurë tenderimi për servisimin e plotë të teleferikut Vodno. Ai edhe një herë theksoi se deri në fund të sezonit, teleferiku nuk do të vihet në funksion.
“Së shpejti do të shpallet një procedurë tenderimi, në të cilën do të duhet të servisohet plotësisht. Thashë se deri në fund të sezonit nuk do të vihet në funksion. Nëse rivitalizimi përfundon plotësisht dhe kur unë do të jem i sigurt me fëmijën tim të hipi në të, atëherë do ta lejoj të funksionojë. Përndryshe, nuk do të lejoj që jeta e askujt të rrezikohet, të asnjë shkupjani apo të asnjë fëmije në Shkup, për shkak të neglizhencës së shërbimeve në të kaluarën”, tha për "Sitel" Gjorgjievski.
Lidhur me transportin publik dhe mbingarkesën e trafikut në Shkup, Gjorgjievski pret të ndihmojë treni i qytetit, i cili është planifikuar të fillojë me punë nga shtatori.
Ai iu referua edhe shembjes së fundit të dyqanit “Ali”, i cili ishte locuar në trotuarin e Bit Pazarit, duke dërguar një mesazh se qëllimi i Qytetit është që të mos ketë objekte pa leje.
Në pyetjen nëse do të ketë procedura për strukturat e mëdha dhe të tepërta që janë ndërtime të paligjshme, Gjorgjievski u përgjigj se me të gjitha komunat ka lidhur një memorandum për bashkëpunim.
Lidhur me kalimin e paligjshëm për këmbësorë, përsëriti se ka folur me kryetarin e komunës së Çairit, Izet Mexhiti, dhe se kishte dy opsione: të sigurohen ashensorë për mbikalimin ose të hiqej dhe të bëhet një kalim i rregullt për këmbësorë, me semaforë.
Qytetarët që u konsultuan janë pro instalimit të një kalimi të rregullt për këmbësorë, sipas të gjitha standardeve.
Lidhur me stuhinë e javës së kaluar në Shkup, bulevardët dhe nënkalimet e përmbytura, si dhe kapacitetin e kanalizimit të ujërave të zeza, ai tha se pikat kritike në përgjithësi janë hartëzuar. Esenca, sipas Gjorgjievskit, është të jesh i përgatitur dhe të reagohet shpejt.