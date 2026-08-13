Policia merr në pyetje 13 persona për përhapjen e informacionit të rremë në lidhje me ujin e pijshëm në Shkup
Ministria e Punëve të Brendshme informoi sot se Sektori i Krimit Kibernetik dhe Forenzikës Dixhitale, në lidhje me përhapjen e informacionit të rremë në rrjetet sociale për ndotjen e supozuar të ujit të pijshëm në Shkup, deri më tani ka thirrur 13 persona për një bisedë informative.
"Një intervistë zyrtare u zhvillua me individët, gjatë së cilës të gjithë deklaruan se kishin publikuar ose ndarë informacionin pasi kishin parë më parë një postim të ngjashëm në rrjetet sociale ose kishin dëgjuar nga një person tjetër. Në të njëjtën kohë, asnjëri prej tyre nuk tregoi një burim specifik, të konfirmuar ose të besueshëm që do të mbështeste pretendimet për ndotjen e ujit", thuhet në njoftimin për shtyp të Ministrisë së Brendshme.
Sektori i Krimit Kibernetik dhe Forenzikës Dixhitale do të vazhdojë të mbledhë dhe analizojë të dhëna në mënyrë që të konfirmojë të gjitha rrethanat që lidhen me ngjarjen, si dhe mënyrën se si informacioni u shfaq dhe u përhap më tej në hapësirën e internetit.
Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu thekson se përhapja e informacionit të paverifikuar dhe të pasaktë, veçanërisht kur bëhet fjalë për çështje që lidhen me shëndetin dhe sigurinë e qytetarëve, mund të shkaktojë panik dhe ankth të pajustifikuar në publik.
"U bëjmë thirrje qytetarëve që të mos ndajnë informacione, saktësia e të cilave nuk është verifikuar dhe të marrin informacione ekskluzivisht nga burime zyrtare dhe relevante. Përdorimi i përgjegjshëm i rrjeteve sociale dhe verifikimi i informacionit para publikimit ose ndarjes së tij janë thelbësore për parandalimin e dezinformimit dhe mbrojtjen e interesit publik", thekson Ministria e Punëve të Brendshme.