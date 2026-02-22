Gjorgjievski: Shkupi do të bëhet me Luna Park modern, një hapësirë argëtimi për të gjitha moshat
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjievski në intervistë për Radio Evropën e Lirë, ka bërë të ditur se Luna Parku që pritet të ndërtohet në Shkup nuk do të jetë vetëm për fëmijë.
Gjorgjievski njoftoi se deri në qershor të vitit 2027, pret që të hapet zyrtarisht parku argëtues për të gjitha moshat.
“Do të jetë një park argëtimi për të gjitha moshat. Më në fund, Shkupi do të ketë një Luna Park, dhe ashtu siç u kam premtuar qytetarëve, jam thellësisht i bindur se procedura do të ketë sukses. Tani jemi në fazën përfundimtare të tenderit. Besoj se do të zgjidhet një ndërtues serioz dhe se rreth qershorit 2027 do të mund të prehet shiriti (të bëhet hapja zyrtare ). Më në fund, fëmijët tanë do të kenë një vend ku do të krijojnë kujtime dhe ku do të mund të kalojnë fëmijërinë e tyre në mënyrë të lumtur”, tha Gjorgjievski.