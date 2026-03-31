"Gjithmonë krenar me gladiatorët dardanë" - Agim Ademi falënderon lojtarët e Kosovës
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka reaguar menjëherë pas humbjes 1-0 ndaj Turqisë në finale të play-offit për Kupën e Botës 2026, duke theksuar krenarinë për skuadrën dhe përkushtimin e lojtarëve.
Kosova bëri një kampanjë të jashtëzakonshme, duke arritur vetëm një hap larg.
“Jo çdo mbrëmje sjell rezultatin që e dëshirojmë, por çdo sfidë na bën më të fortë. Sonte, djemtë tanë dhanë maksimumin në fushë, me krenari dhe përkushtim për fanellën që përfaqëson një popull të tërë. Fati nuk ishte në anën tonë dhe, ndonëse nuk e merituam një rezultat të tillë, duhet të pranojmë se edhe humbjet janë pjesë e këtij rrugëtimi".
"Megjithatë, ato nuk e zbehin as punën dhe as besimin tonë në këtë ekip. Jam i bindur se Gladiatorët dardanë do të rikthehen më të fortë, me më shumë vendosmëri dhe me të njëjtin shpirt luftarak që na ka sjellë deri këtu".
"Faleminderit tifozëve “Dardanët”, të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, si dhe vëllezërve tanë nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi e Lugina e Preshevës, por edhe bashkëatdhetarëve tanë kudo që jetojnë e veprojnë, për mbështetjen e pandalur. Kjo humbje dhemb, por qëndrojmë me kokën lart për gjithçka që kemi arritur. E ardhmja do të na sjellë shumë gëzime të tjera. Bashkë vazhdojmë përpara!”, shkruan Ademi në rrjetet sociale. /Telegrafi/