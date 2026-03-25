“Gjitha të mirat Kosovë”, ambasadori i BE-së përfundon mandatin
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivo Orav ka bërë të ditur se ka përfunduar mandatin e tij përmes një postimi të një fotografie në platformën X.
Orav ka publikuar një fotografi nga Aeroporti i Prishtinës.
“Gjitha të mirat Kosovë”, shkruan Orav.
Pak ditë para përfundimit të mandatit të tij në Kosovë, Orav ka dhënë një intervistë për mediat në Kosovë, ku ka folur për shumë çështje. /Telegrafi/
All the best, Kosovo! pic.twitter.com/2QcTV1KW4D
— Aivo Orav (@AivoOrav) March 25, 2026
