Gjithçka shkon keq për Barcelonën – karton i kuq dhe super gol i Julian Alvarez
Pjesa e parë e sfidës mes Barcelonës dhe Atlético Madrid u karakterizua nga intensitet i lartë dhe tension në fushë, çka i kushtoi Barcelonës, me një lojtar më pak.
Barcelona kishte edhe një gol të anuluar për pozitë jashtë loje të Marcus Rashford në minutën e 18’, duke e lënë skuadrën pa mundësi për barazim deri në pushim.
Kulmi i ndeshjes erdhi në minutën e 41-të, kur Pau Cubarsi i Barcelonës u ndëshkua fillimisht me karton të verdhë pas një ndërhyrjeje si i fundit, por pas shqyrtimit nga VAR, ky karton u anulua dhe u zëvendësua me karton të kuq, duke detyruar Cubarsin të largohej nga fusha.
Nga ajo goditje dëmi, Julian Alaverez me një gjuajte të bukur arriti të shënojë për 1-0.
April 8, 2026
Në përgjithësi, ishte një pjesë e parë e fortë, me raste dhe një avantazh minimal për madrilenët para pjesës së dytë. /Telegrafi/