Gjithçka rreth kufjeve të reja Redmi Buds 8
Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8.
Këto kufje shiten në Kinë me një çmim rreth 229 juanë (afërsisht 30 euro) dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët.
Çdo kufje peshon rreth 5 gramë. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik prej 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme.
Kufjet gjithashtu kanë funksion të anulimit të zhurmës deri në 24.9 dB, me maksimum deri në 50 dB, dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Ekzistojnë tre nivele të anulimit adaptiv të zhurmës, si dhe një mënyrë automatike që përshtatet sipas ambientit.
Për thirrje, përdoret një sistem me tre mikrofonë i kombinuar me algoritme AI të Xiaomi për reduktimin e zhurmës. Kufjet ofrojnë edhe personalizim të zërit përmes një ekualizatori me pesë nivele dhe profileve audio të përshtatura për përdoruesin.
Sa i përket baterisë, ato zgjasin deri në 11 orë me një karikim pa anulim zhurme, ose rreth 6.5 orë me këtë funksion të aktivizuar. Me kutinë e karikimit, autonomia totale arrin deri në 44 orë (ose 28 orë me ANC aktiv).
Kutia karikohet përmes USB-C dhe ka bateri prej 475 mAh. Lidhja realizohet përmes Bluetooth 5.4, me mbështetje për kodekët SBC, AAC dhe LHDC, dhe me rreze deri në 10 metra në hapësirë të hapur.
Kufjet kanë certifikim IP54 për rezistencë ndaj pluhurit dhe spërkatjeve me ujë (ndërsa kutia nuk është e mbrojtur). Gjithashtu, ato mbështesin funksione të ekosistemit si kalimi automatik mes pajisjeve dhe sinkronizimi i audios përmes funksionit Smart Connect. /Telegrafi/