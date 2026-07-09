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Kryetari i Aleancës, Ardian Gjini, ka bërë publike përgjigjen që ia ka dërguar kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Albin Kurti, pas ftesës së këtij të fundit për takim lidhur me krijimin e institucioneve të reja pas zgjedhjeve.

Përmes një postimi, Gjini ka bërë të ditur se AAK nuk e sheh të nevojshëm mbajtjen e një takimi, duke theksuar se qëndrimi i partisë mbetet i pandryshuar.

Sipas tij, Aleanca është e gatshme të ndihmojë në zhbllokimin e procesit të konstituimit të institucioneve vetëm nëse mandatari për kryeministër pranon gjashtë kushtet e paraqitura më herët nga AAK.

“Për hir të transparencës ndaj qytetarëve, po e ndaj me ju përgjigjen zyrtare të Aleancës që sapo i është nisur kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje, z. Albin Kurti. Qëndrimi ynë mbetet ai i datës 26 qershor, i qartë, parimor dhe tërësisht publik”, ka shkruar Gjini.

Ai ka ritheksuar se nuk ka nevojë për një takim të ri, pasi kërkesa e AAK-së në këmbim të sigurimit të kuorumit mbetet e njëjtë dhe lidhet me pranimin e gjashtë kushteve të vendosura nga Aleanca për formimin e institucioneve.

Ndryshe nga Aleanca, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka pranuar takimin me Kurtin. Ndërsa LDK-ja ende nuk ka konfirmim zyrtar./Telegrafi.

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