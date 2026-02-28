Gjilani e fiton derbin ndaj Malishevës
Gjilani ka shënuar fitore të madhe në shtëpi ndaj Malishevës, në kuadër të xhiros së 22-të në Superligën e Kosovës.
“Skifterët” triumfuan me rezultat 2-1, sfidë që doli të jetë tepër e baraspeshuar.
Olition Bilalli fitoi një penallti pasi u faullua brenda zonës dhe kapiteni Armend Thaqi shënoi nga pika e bardhë për të kaluar vendasit në epërsi (15’).
Sidoqoftë, Diatta arriti ta barazojë rezultatin me një gol të bukur me kokë pas harkimit nga këndi (38’).
Edhe pjesa e dytë rezultoi të jetë shumë e baraspeshuar me lojë të hapur dhe raste nga të dy anët.
Heroi i Gjilanit ishte qendërsulmuesi Sead Jarovic, i cili shënoi nga pika e bardhë për epilogun përfundimtar 2-1 (70’).
Në fund ndodhi edhe një polemikë, pasi Malisheva e ndërpreu lojën për disa minuta shkaku që pretendonin se një penallti nuk iu favorizua.
Gjilani me këtë fitore shkon në kuotën e 33 pikëve, ndërsa Malisheva ka 34 sosh./Telegrafi/