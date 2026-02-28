Gjilani dhe Malisheva synojnë vetëm fitore, formacionet zyrtare
Gjilani është nikoqir i Malishevës, në kuadër të xhiros së 22-të në Superligën e Kosovës.
Skuadra nikoqire është e pamposhtur në tre xhirot e fundit, andaj synon të vazhdojë me këtë ritëm, me shpresën për një vend në Evropë.
Ndërkohë, edhe Malisheva po kalon për mrekulli që kur nisi sezoni pranveror për të regjistruar tre fitore dhe një barazim.
Formacionet zyrtare:
Gjilani:
Malisheva:
Përballja do të nis nga ora 13:00./Telegrafi/
