Gjilani dhe Ballkani luajnë vetëm për fitore, formacionet zyrtare
Gjilani është nikoqir i Ballkanit në kuadër të xhiros së 19-të në Albi Mall Superligë.
Dy skuadrat kanë synime të mëdha këtë edicion dhe në këtë 90 minutësh luftohet vetëm për fitore.
'Skifterat' duan tre pikët për tu rikthyer në garë për titull, derisa Ballkani për ta shtuar epërsinë me ndjekësit.
Formacionet zyrtare:
Ballkani: Iljazi, Vokrri, Jashanica, Batarelo, Potoku, Diene, Deliu, Giovanni, Kryeziu, Tolaj, Hamidi.
