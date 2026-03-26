Gjiganti mediatik gjerman Bertelsmann raporton 1 miliard euro fitim në vitin 2025
Gjiganti mediatik gjerman Bertelsmann raportoi të enjten 1 miliard euro (1.16 miliardë dollarë) fitim për vitin 2025, i pandryshuar nga viti i kaluar.
Të ardhurat ishin gjithashtu të qëndrueshme në 19 miliardë euro, me drejtorin ekzekutiv Thomas Rabe që vlerësoi një "vit të fortë financiar" për kompaninë, e cila zotëron shtëpi të njohura mediatike si RTL Group, konglomeratin botues Penguin Random House dhe atë muzikore BMG.
Rabe i tha dpa se kompania me seli në Gütersloh po i përmbahet një objektivi afatmesëm prej 24 miliardë eurosh në të ardhura të konsoliduara, të cilat ai i përshkroi si "absolutisht të arritshme" dhe "të panegociueshme", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Drejtori ekzekutiv theksoi se normat më të moderuara të rritjes i atribuohen kryesisht mjedisit ekonomik.
Pjesët e tregut midis segmenteve individuale të biznesit të Bertelsmann mbetën kryesisht të qëndrueshme ose, në disa raste, u përmirësuan, shtoi ai.
Fitimi operativ i rregulluar para interesave, taksave dhe amortizimit arriti në 3 miliardë euro, pak më poshtë shifrës së vitit të kaluar prej 3.1 miliardë eurosh, me kurset e këmbimit dhe ndryshimet e portofolit si faktorët kryesorë që ndikuan në performancë.
Për vitin 2026, bordi ekzekutiv parashikon një performancë të përgjithshme të qëndrueshme, me rritje të të ardhurave dhe fitimeve në operacionet e vazhdueshme.
Lidhur me ndikimet e mundshme të luftës në Lindjen e Mesme dhe bllokadës së afërt të Ngushticës së Hormuzit nga Irani, Rabe tha se efektet e menjëhershme do të ishin të kufizuara pasi aktivitetet e grupit janë kryesisht të lokalizuara brenda tregjeve dhe më pak të varura nga flukset e mallrave dhe transportit.
Megjithatë, në mënyrë indirekte, pasojat ekonomike do të ndiheshin qartë, ndërsa një ngadalësim i mëtejshëm ekonomik do të ndikonte edhe në industritë e medias dhe shërbimeve përmes kërkesës më të dobët të konsumatorëve. /Telegrafi/