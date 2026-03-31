Gjesti që po prek zemrat: Kafe dhe çaj falas për tifozët turq në Prishtinë
Pak orë para përballjes finale mes Kombëtares së Kosovës dhe Kombëtares së Turqisë, një gjest i veçantë nga një lokal në Prishtina ka tërhequr vëmendjen dhe ka prekur zemrat e shumë qytetarëve.
Në hyrje të kafenesë është vendosur një letër me një mesazh domethënës: “Sot rivalë, por gjithmonë miq! Kafe dhe çaj falas për të gjithë tifozët turq. Ju e paguat më 1999 – sot nuk keni asnjë detyrim”.
Ky mesazh lidhet drejtpërdrejt me periudhën e Lufta e Kosovës, kur Turqia ishte ndër vendet që mbështeti popullin e Kosovës në momentet më të vështira. Pronari i lokalit, përmes këtij gjesti simbolik, ka zgjedhur të rikujtojë mirënjohjen dhe lidhjen historike mes dy popujve.
❤️ Priştine’de bir kafe pic.twitter.com/D1ji6sHomS
— Burhan Can Terzi (@burhancanterzii) March 31, 2026
Reagimet në rrjetet sociale nuk kanë munguar, me shumë qytetarë që e kanë cilësuar këtë veprim si një shembull të bukur të respektit dhe miqësisë, përtej rivalitetit sportiv.
Ndërsa në fushë pritet një duel i fortë dhe emocionues, jashtë saj, ky veprim tregon se sporti mund të bashkojë njerëzit dhe të forcojë lidhjet që shkojnë përtej rezultatit. /Telegrafi/