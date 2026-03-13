Gjermania tejkaloi Kinën, bëhet eksportuesi i katërt më i madh i armëve në botë
Gjermania e tejkaloi Kinën si eksportuesi i katërt më i madh i armëve në botë midis viteve 2021 dhe 2025, sipas një studimi të ri nga Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Studimi tha se Berlini përbënte 5.7 për qind të shpërndarjes globale të armëve, pak më shumë se 5.6 për qind e Kinës.
Renditja vendos SHBA-në të parën me 42 për qind të eksporteve globale, e ndjekur nga Franca me 9.8 për qind dhe Rusia me 6.8 për qind, shkruajnë mediat.
Analistët e lidhën këtë ndryshim pjesërisht me rritjen e prodhimit evropian të mbrojtjes pas pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska në 2022.
Studimi gjithashtu zbuloi se Kievi u bë importuesi më i madh i armëve kryesore në botë nga 2021 deri në 2025, duke përbërë 9.7 për qind të importeve globale të armëve.
Blerësit kryesorë dhe produktet
Ukraina, Egjipti dhe Izraeli ishin ndër marrësit kryesorë të pajisjeve ushtarake gjermane gjatë kësaj periudhe, duke rritur shitjet e jashtme ushtarake të Berlinit me 15 për qind krahasuar me të dhënat nga 2016 deri në 2020.
SIPRI tha se pothuajse një e katërta e eksporteve gjermane, ose rreth 24 për qind, shkoi në Ukrainë si ndihmë ushtarake.
Ndërkohë, Evropa mori 41 pë rqind të dorëzimeve gjermane në përgjithësi, e ndjekur nga Lindja e Mesme me 33 për qind dhe Azia dhe Oqeania me 17 për qind.
Portofoli i tregtisë ushtarake të Gjermanisë përfshin automjete të blinduara, municione artilerie dhe sisteme të mbrojtjes ajrore.
Platforma si Leopard 2, KF41 Lynx, Boxer dhe sistemi i mbrojtjes ajrore IRIS-T SLM përdoren gjerësisht nga forcat evropiane.
Rënia e eksporteve kineze
SIPRI vuri në dukje se rritja e eksporteve të Kinës u ngadalësua pasi Pekini i dha përparësi pajisjes së forcave të veta të armatosura dhe zgjeroi prodhimin e brendshëm të sistemeve të avancuara.
Pakistani mbeti klienti më i madh i Kinës, duke përbërë rreth 80 për qind të dorëzimeve të saj jashtë vendit.
Në të njëjtën kohë, Rusia, megjithëse mbajti vendin e tretë ndërkombëtarisht, pati një rënie prej 64 për qind të eksporteve të saj të armëve krahasuar me periudhën e mëparshme pesëvjeçare. /Telegrafi/