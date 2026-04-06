Gjermania po ndërton anijet më të mëdha luftarake në botë - çfarë dihet deri më tani?
Klasa më e madhe e fregatave në botë do të ndërtohet në Gjermani, me fregatën e parë të klasit F126, "Niedersachsen", që është tashmë në ndërtim e sipër.
Projekti, i konsideruar fillimisht si projekti më i madh i prokurimit të marinës, është tashmë shumë prapa afatit me një vonesë të mundshme prej katër vitesh.
Pritej që ajo të vendosej në Atlantikun e Veriut nga viti 2029.
Dallimi kryesor midis F126 dhe fregatave klasike qëndron në konceptin e saj, pasi është projektuar më pak për role individuale luftarake dhe më shumë si një platformë fleksibile shumëfunksionale.
Një sistem modular, i adaptueshëm për detyra të ndryshme
Pjesa qendrore është sistemi modular, i cili lejon që anija të konvertohet në varësi të misionit - për shembull për gjueti nëndetësesh, forca speciale ose operacione me dronë.
Në të njëjtën kohë, është projektuar për misione të gjata dhe mund të qëndrojë në zonën operative deri në dy vjet me ndërrim të ekuipazheve.
Me rreth 10,000 ton, është gjithashtu një nga fregatat më të mëdha në botë dhe ofron hapësirë të bollshme për sisteme shtesë, helikopterë dhe teknologji pa pilot.
Prandaj, është më pak një anije luftarake klasike për luftime me intensitet të lartë, por kryesisht e projektuar për prani të përhershme, mbikëqyrje dhe komandë operacionesh, shkruan euronews.
Në të njëjtën kohë, qeveria gjermane po ecën përpara edhe me një zgjidhje alternative: fregatën shumëfunksionale Meko A-200 (F128) nga TKMS, për të cilën fondet e para nga fondi special janë lëshuar tashmë, siç raportoi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).
Do të blihen të paktën katër anije, me një mundësi për më shumë.
SHBA do të ndërtojë anije luftarake "Trump Class"
Anije të mëdha luftarake nuk po ndërtohen vetëm në Gjermani.
Në fund të vitit të kaluar, presidenti i SHBA-së Donald Trump njoftoi ndërtimin e një brezi të ri anijesh luftarake të cilat, sipas tij, do të jenë "më të mëdha dhe më të armatosura se çdo gjë që ka ndërtuar ndonjëherë Marina Amerikane".
Siç pritej, gjenerata e re quhet "Trump Class" , anija e parë e së cilës, "USS Defiant", do të ndërtohet në fillim të viteve 2030.
Sipas presidentit, anijet do të jenë të pajisura me armë dhe raketa dhe do të jenë në gjendje të mbajnë sisteme armësh që ende nuk janë zhvilluar, siç janë sistemet lazer dhe armët hipersonike.
Ato gjithashtu mund të jenë të pajisura me raketa lundrimi me bazë në det me armë bërthamore.
Raportohet se Marina Amerikane nuk ka pasur një anije luftarake në shërbim që nga dalja në pension e anijes së fundit luftarake të klasit Iowa 34 vjet më parë.
Problemet me projektin F126 janë kryesisht për shkak të problemeve teknike dhe organizative - mbi të gjitha në IT.
Kantieri holandez i ndërtimit të anijeve Damen u shpall fillimisht fitues i kontratës.
Në vitin 2020, ai doli fitues me ofertën më të favorshme dhe premtoi të sillte një pjesë të madhe të prodhimit në Gjermani.
Megjithatë, projekti ngeci shpejt.
Një problem kyç ishte se të dhënat e projektimit nuk mund të transferoheshin në sistemet e kantiereve detare dhe furnizuesve pjesëmarrës.
Planifikimi dhe ndërtimi nuk u zhvilluan në harmoni - vonesat ishin të pashmangshme.
Në vjeshtën e vitit 2025, Damen u hoq përfundimisht nga menaxhimi i projektit.
Fokusi tani është te grupi gjerman i kantierit detar NVL (Naval Vessels Lürssen).
Sipas FAZ, mbështetja mund të vijë nga gjigandi gjerman i mbrojtjes Rheinmetall.
Meqenëse problemet e transmetimit të të dhënave duket se janë zgjidhur brenda kompanisë - një hap vendimtar për vazhdimin e projektit - Rheinmetall tani dëshiron të përshpejtojë ndërtimin.
Në kushte të favorshme, ekspertët vlerësojnë se anija e parë mund të ndërtohet në vitin 2031, ndërkohë që në të njëjtën kohë kanë frikë se kostot mund të rriten ndjeshëm. /Telegrafi/