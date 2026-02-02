Gjermania kundërshton bisedimet direkte me Rusinë për shkak të 'kërkesave maksimaliste' të Putinit
Qeveria gjermane ka ritheksuar kundërshtimin e saj ndaj rihapjes së kanaleve diplomatike me presidentin rus Vladimir Putin si pjesë e negociatave për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë, një ide që ka fituar terren pasi është mbështetur nga udhëheqësit e Francës dhe Italisë.
"Ne mbështesim bisedimet e drejtpërdrejta midis Rusisë dhe Ukrainës në nivelin më të lartë, pasi nuk mund të ketë paqe të drejtë dhe të qëndrueshme pa pjesëmarrjen e Ukrainës", tha një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Federale të Gjermanisë për Euronews.
"Fatkeqësisht, deri më tani nuk kemi parë asnjë ndryshim në qëndrimin e Rusisë: Rusia vazhdon të përsërisë kërkesat maksimaliste dhe nuk tregon asnjë gatishmëri të vërtetë për të negociuar, ndërsa vazhdon sulmet e saj brutale ndaj infrastrukturës energjetike të Ukrainës dhe objektivave të tjerë civilë".
Javën e kaluar, kancelari gjerman Friedrich Merz tha se ishte "skeptik" në lidhje me perspektivën e riangazhimit me Kremlinin, duke treguar refuzimin e tij të vazhdueshëm për të vendosur një armëpushim pa kushte në Ukrainë, një kërkesë e hershme nga evropianët.
"Ne do të duhet të ruajmë presionin dhe sanksionet tona dhe t'i intensifikojmë ato sa herë që të jetë e mundur", tha Merz, duke vënë në dukje se Bashkimi Evropian ishte tashmë në kontakt me Kievin dhe Uashingtonin për të përcjellë qëndrimin e tij të unifikuar.
"Moska duhet të jetë e gatshme t'i japë fund luftës. Nëse Moska nuk është, çmimi që duhet të paguajë për këtë luftë, përfshirë çmimin ekonomik, do të rritet javë pas jave dhe muaj pas muaji. Kjo, për fat të keq, është situata në të cilën ndodhemi sot", shtoi ai.
Komentet e vunë Gjermaninë, shtetin më të madh anëtar të Bashkimit Evropian, drejtpërdrejt në kundërshtim me Francën. Muajin e kaluar, pasi priti një takim të "Koalicionit të të Gatshmëve", presidenti francez Emmanuel Macron tha se dialogu me Putinin, kryesisht i ndërprerë që nga shkurti i vitit 2022, duhet të nisë "sa më shpejt të jetë e mundur".
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni më pas mbështeti qëndrimin e Macron.
"Unë besoj se ka ardhur koha që Evropa të flasë edhe me Rusinë. Nëse Evropa vendos të marrë pjesë në këtë fazë të negociatave duke folur vetëm me njërën nga të dy palët, kam frikë se në fund kontributi pozitiv që mund të japë do të jetë i kufizuar", tha Meloni.
Komisioni Evropian pranoi se bisedimet e drejtpërdrejta mund të zhvillohen "në një moment të caktuar", por Përfaqësuesja e Lartë, Kaja Kallas, e cila është pjesë e Komisionit, më vonë shprehu kundërshtim, duke i bërë thirrje Rusisë të jetë "serioze" dhe të bëjë lëshime si hap i parë.
"Ajo mbi të cilën po punojmë është të ushtrojmë më shumë presion mbi Rusinë në mënyrë që ajo të kalojë nga pretendimi se po negocion në negociata të vërteta", tha Kallas.
Ndërsa bisedimet e paqes përparojnë dhe garancitë e sigurisë po konkretizohen, kryeqytetet evropiane po e shqyrtojnë në mënyrë kritike rolin e tyre në proces, rezultati i të cilit, nëse ka ndonjëherë një të tillë, është gati të ripërcaktojë arkitekturën e sigurisë së kontinentit për brezat që do të vijnë.
Për disa, fushata e pandërprerë e bombardimeve të Rusisë, e cila po e zhyt Ukrainën në ndërprerje të energjisë elektrike në temperatura nën zero, është arsye e mjaftueshme për ta mbajtur Putinin në distancë.
"Për sa kohë që Rusia nuk i ka ndryshuar veprimet dhe objektivat e saj në agresionin e saj kundër Ukrainës, nuk është e mundur të angazhohemi në bisedime me Rusinë, as nuk duhet t'i ofrojmë asaj një rrugëdalje nga izolimi", tha ministria e Jashtme estoneze për Euronews.
"Nuk duhet t'i përsërisim gabimet e bëra vazhdimisht duke rivendosur marrëdhëniet kur Rusia nuk ka ndryshuar kurs", shtoi ajo.
Megjithatë, për të tjerët, evropianët duhet ta marrin vetë telefonin për të shmangur varësinë nga Shtëpia e Bardhë, e cila sot është ndërmjetësja kryesore me Moskën.
"BE-ja duhet të marrë në konsideratë emërimin e një të dërguari të posaçëm për bisedimet e ardhshme të paqes mbi luftën e Rusisë në Ukrainë", tha ministria e Jashtme e Republikës Çeke për Euronews.
"Ndërsa negociatat aktualisht drejtohen nga SHBA-ja, Rusia dhe Ukraina, ka kuptim të mendohet për një rol evropian në planin afatgjatë në mënyrë që të mbetet një pjesëmarrës i rëndësishëm", shtoi ministrja çeke.
Ndërsa debati politik zhvillohet, Brukseli po përgatit një paketë të re ekosanksionesh kundër Rusisë, e cila do të zbulohet në ditët në vijim, në mënyrë që të mund të miratohet deri në kohën kur pushtimi në shkallë të plotë arrin përvjetorin e tij të katërt më 24 shkurt. /Telegrafi/