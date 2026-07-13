BE emëron gjermanin Dirk Schubel si Përfaqësues të ri Special për Kosovën
Këshilli i Bashkimit Evropian ka emëruar diplomatin gjerman Dirk Schubel si Përfaqësues të ri Special të BE-së për Kosovën, me mandat fillestar dyvjeçar, duke filluar nga 1 shtatori 2026.
Ai do ta pasojë në këtë detyrë diplomatin estonez Aivo Orav.
Sipas njoftimit të Këshillit të BE-së, Schübel është një diplomat me përvojë të gjatë në institucionet evropiane dhe në diplomacinë gjermane.
“Dirk Schubel është një shtetas gjerman dhe diplomat i lartë evropian me përvojë të gjerë në pozita udhëheqëse në Shërbimin Evropian për Veprim të Jashtëm (EEAS), Komisionin Evropian dhe Ministrinë e Jashtme të Gjermanisë”, thuhet në njoftim.
Aktualisht, Schubel shërben si shef i Divizionit për Rusinë në EEAS. Më herët ai ka qenë i dërguar i posaçëm i BE-së për Partneritetin Lindor, si dhe shef i Delegacionit të BE-së në Bjellorusi dhe Moldavi.
Këshilli i BE-së bëri të ditur se mandati i tij do të fokusohet në mbështetjen e stabilitetit, demokracisë dhe perspektivës evropiane të Kosovës.
“Mandati i Përfaqësuesit Special fokusohet në promovimin e një Kosove stabile, demokratike dhe multietnike, duke mbështetur perspektivën e saj evropiane përmes komunikimit publik dhe angazhimit të synuar”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, Schubel do të ketë përgjegjësi për monitorimin e progresit në prioritetet politike, ekonomike dhe të sigurisë, forcimin e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe mbrojtjes së komuniteteve, si dhe koordinimin e angazhimit politik të Bashkimit Evropian në Kosovë.
Në njoftim theksohet gjithashtu se ai do të ofrojë udhëzime politike për Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe do të mbështesë dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me synim avancimin e stabilitetit rajonal dhe marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë. /Telegrafi/