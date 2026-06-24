Gjenerali më i lartë amerikan në Evropë do të dalë në pension para kohe mes ndryshimeve në udhëheqjen ushtarake
Gjenerali i ushtrisë amerikane Chris Donahue, komandant me katër yje i Ushtrisë Amerikane për Evropën dhe Afrikën, do të hyjë në pension të parakohshëm si pjesë e një rishikimi të raportuar të udhëheqjes ushtarake, sipas raportimeve të mediave.
Donahue, një veteran i forcave speciale shumë i dekoruar, fitoi njohje globale si anëtari i fundit i shërbimit amerikan që u largua nga Afganistani gjatë tërheqjes së vitit 2021, raportoi Financial Times të martën.
Largimi i papritur përkon me planin e Pentagonit për të ulur komandën evropiane nga një post me katër yje në një post me tre yje, sipas ABC News.
Ndryshim i udhëheqjes
Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së Pete Hegseth, një kritik i zëshëm i daljes nga Afganistani në vitin 2021, më parë urdhëroi një hetim mbi rrethanat e tërheqjes.
Dalja në pension e Donahue vjen pas një modeli 18-mujor shkarkimesh që synonin drejtuesit e lartë, përfshirë ish-Kryetarin e Shtabit të Përbashkët Gjeneral CQ Brown dhe Shefin e Shtabit të Ushtrisë Gjeneral Randy George.
Ristrukturimi i vazhdueshëm ka rezultuar gjithashtu në largimin e zyrtarëve të tjerë të lartë, siç janë Shefi i Operacioneve Detare, Admiralja Lisa Franchetti, dhe Drejtori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, Gjenerali Timothy Haugh.Pentagoni ende nuk ka bërë ndonjë njoftim zyrtar. /Telegrafi/