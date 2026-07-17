Gjëndra tiroide pas lindjes, si ta njohësh tiroiditin pas lindjes?
A jeni jashtëzakonisht të lodhura pas lindjes, keni palpitacione të zemrës, luhatje humori, apo ndjeni sikur trupi juaj nuk po rikthehet në ekuilibër?
Ndonjëherë shkaku nuk është vetëm netët pa gjumë dhe përshtatja me një jetë të re, por edhe ndryshimet në punën e gjëndrës tiroide.
Tiroiditi pas lindjes është një nga problemet e mundshme shëndetësore që mund të ndodhë në vitin e parë pas lindjes. Është një inflamacion i gjëndrës tiroide që lidhet me funksionimin e sistemit imunitar pas shtatzënisë. Shpesh nuk njihet sepse simptomat e tij përputhen me sfidat e zakonshme të mëmësisë: lodhje, pagjumësi, luhatje humori dhe ndryshime në peshë.
Sipas Shoqatës Amerikane të Tiroides, prek afërsisht 5-10% të grave pas lindjes, dhe incidenca varet edhe nga prania e faktorëve të rrezikut, siç janë sëmundjet autoimune të tiroides.
Gjëndra tiroide është një gjëndër e vogël në pjesën e përparme të qafës që prodhon hormonet tiroksinë (T4) dhe triiodotironinë (T3). Këto hormone ndikojnë në:
Metabolizëm dhe konsum të energjisë;
Temperaturë të trupit;
Rrahjet e zemrës;
Funksionet e trurit;
Humor;
Cikël menstrual.
Gjatë shtatzënisë, sistemi imunitar përshtatet për të lejuar zhvillimin e fetusit. Pas lindjes, ajo duhet të kthehet në gjendjen e saj normale. Tek disa gra, ky ristartim i sistemit imunitar mund të shkaktojë një sulm ndaj indeve të tiroides.
Tiroiditi pas lindjes është pra një inflamacion autoimun i gjëndrës tiroide, i ngjashëm me tiroiditin e Hashimotos, por që ndodh në lidhje me shtatzëninë.