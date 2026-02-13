Gjendet sasi e arit të fshehur në aksionin e Prokurorisë në Pejë
Në aksionin e Prokurorisë Themelore të Pejë në bashkëpunim me Krimet e Ekonomike të Kosovës të asistuara nga Dogana e Kosovës është gjetur një sasi arit të fshehur pa dokumentacion.
Burime të “Betimit për Drejtësi” kanë treguar se i njëjti dyshohet të jetë i kontrabanduar.
Prokuroria dhe Njësia e Krimeve Ekonomike me aksion në Çarshinë e Gjatë në Pejë - cak disa argjendari
Sasia është gjetur me ndihmën e pajisjeve speciale për kontroll të Doganës.
Aksionin e ka konfirmuar edhe prokurorja e rastit, Arlinda Gacaferri.
Gacaferri ka thënë për “Betimin për Drejtësi” se aksioni po zhvillohet në kuadër të hetimeve për veprat penale “kontrabandim i mallrave” dhe “mashtrim i konsumatorëve”.
“Aksioni po zhvillohet në dy lokacione, përkatësisht për dy argjendari dhe për objektet përcjellëse të dyqaneve përkatëse, në drejtim të veprave penale kontrabandim i mallrave dhe mashtrim i blerësve”, tha Gacaferri. /Betimi për Drejtësi/