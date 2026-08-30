Gjendet pa shenja jete një person në Dragash, trupi dërgohet për obduksion
Një person është gjetur pa shenja jete në shtëpinë e tij në Dragash.
Sipas Policisë së Kosovës, rasti është raportuar më 29 gusht 2026 kur një person ka njoftuar se në shtëpinë e tij kishte gjetur të vdekur babanë.
Njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku viktima është gjetur i shtrirë në krevat, pa shenja jete. Vdekjen e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes.
Sipas deklarimit të ankuesit, viktima kishte jetuar i vetëm në shtëpi.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion.
Rasti po trajtohet si “Hetim i vdekjes”. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate