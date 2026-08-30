Një shtetas i huaj është arrestuar në Prishtinë, pasi dyshohet se ka kanosur një person me një mjet të mprehtë.

Sipas Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 29 gusht, rreth orës 22:10, kur i dyshuari, me maskë në fytyrë, ka hyrë në një lokal “Mobi Shop”.

Pas një mosmarrëveshjeje, i dyshuari dyshohet se e ka kanosur viktimën me një mjet të mprehtë që e kishte në dorë.

Me vendim të prokurorit, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente. /Telegrafi/

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