Ndërron jetë në QKUK një person, ishte lënduar javë më parë në një aksident në Klinë
Një person ka ndërruar jetë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), si pasojë e lëndimeve të marra në një aksident trafiku.
Sipas Policisë së Kosovës, aksidenti kishte ndodhur më 14 gusht 2026, rreth orës 17:43, në rrugën Klinë–Skenderaj, në Jashanicë të Klinës, ku ishin përfshirë një veturë dhe një automjet transportues.
Viktima ishte duke u trajtuar në QKUK për shkak të lëndimeve të pësuara në aksident, por më 29 gusht ka ndërruar jetë.
Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion. /Telegrafi/
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