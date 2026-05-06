Gjendet një trup i pajetë në Mitrovicë, rasti po hetohet
Një person është gjetur pa shenja jete të martën, në Mitrovicën e Jugut.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës, vdekja e viktimës u konstatua nga mjeku kujdestar.
Siç thuhet në raport trupi është dërguar për obduksion në Institutin e Mjekësisë Ligjore me urdhër të prokurorit. Rasti është duke u hetuar nga autoritetet.
“Mitrovicë Jugu / 05.05.2026 – NN. Është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar, vdekjen e të cilit e ka konstatuar mjeku kujdestar. Me urdhër të prokurorit trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti duke u hetuar” thuhet në raportin policor./Telegrafi/