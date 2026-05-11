Gjendet e mbytur një 32-vjeçare në Vlorë, trupi u konstatua nga bashkëshorti i saj
Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e së hënës në zonën e Plazhit të Vjetër në Vlorë, ku një 32-vjeçare është gjetur e mbytur në det.
Sipas të dhënave paraprake të policisë, viktima me inicialet E.T., dyshohet se vuante nga depresioni.
Trupi i saj është konstatuar nga bashkëshorti, i cili ka arritur ta nxjerrë nga uji, por pa shenja jete.
Menjëherë pas ngjarjes, në vendin e incidentit kanë mbërritur forcat policore dhe ekipet mjekësore, ndërsa trupi i pajetë është transportuar në morg për ekzaminime të mëtejshme mjeko-ligjore.
Bashkëshorti i viktimës është marrë në pyetje nga grupi hetimor, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje tragjike.
Policia po vijon hetimet për të përcaktuar shkaqet e sakta të rastit.