Gjen 300 euro dhe i dorëzon në polici, qytetarja nga Suhareka vlerësohet për ndershmëri
Një qytetare nga fshati Peqan i Suharekës ka treguar një shembull të ndershmërisë qytetare, pasi paratë që i gjeti në rrugë i dorëzoi në polici.
Policia e Kosovës ka njoftuar se më 6 mars 2026, rreth orës 20:15, qytetarja me inicialet V.F. ka raportuar në Stacionin Policor në Suharekë se kishte gjetur 300 euro para të gatshme në tokë, pranë një restoranti në këtë qytet. Ajo i ka dorëzuar menjëherë mjetet financiare në polici.
Pas verifikimit të kamerave të sigurisë nga ana e policisë, është arritur të identifikohet personi që i kishte humbur paratë, një qytetar nga Suhareka, të cilit më pas i janë kthyer mjetet në stacionin policor.
Policia e Kosovës e ka falënderuar qytetaren për veprimin e saj shembullor dhe ka inkurajuar qytetarët që të ndjekin këtë model të ndershmërisë dhe bashkëpunimit me institucionet.
Po ashtu, policia ka rikujtuar se marrja e sendit të huaj, edhe nëse është i gjetur në rrugë apo në ndonjë vend tjetër, përbën vepër penale dhe është e dënueshme sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës./Telegrafi/