Gjatë hipjes në bord, asistentët e fluturimit vlerësojnë pasagjerët dhe kërkojnë ata që janë të gatshëm për emergjenca
Ekuipazhi i kabinës kryen një vlerësim mendor të pasagjerëve gjatë hipjes në bord për të përcaktuar nëse ata janë të aftë për të fluturuar.
Instruktori i ekuipazhit të kabinës së Wizz Air, Gabriel Randone, tha se asistentët e fluturimit përshëndesin pasagjerët kur ata hipin në aeroplan jo vetëm nga mirësjellja, por edhe për shkak të vlerësimit të sigurisë para fluturimit.
Ekuipazhi po i kushton vëmendje shenjave të mundshme të agresionit, alkoolizmit ose problemeve shëndetësore që mund ta pengojnë udhëtimin. Siç tha ai, qëllimi i të gjithë procedurës është i qartë: "Qëllimi është siguria."
Kontrolle shtesë kryhen edhe në radhët pranë daljeve të emergjencës. Ekuipazhi i kabinës vlerëson nëse pasagjerët që ulen në këto vende mund të ndihmojnë në rast evakuimi, pasi disa kategori pasagjerësh mund të mos ulen pranë daljes.
Në faqen e internetit të Wizz Air, thuhet se, për arsye sigurie, këto vende nuk lejohen për pasagjerë nën moshën 16 vjeç, persona obezë, persona me nevoja të veçanta, gra shtatzëna dhe pasagjerë që udhëtojnë me fëmijë nën moshën dy vjeç.
Nëse ato vende mbeten bosh, ekuipazhi kërkon një vullnetar që ata mendojnë se është fizikisht i aftë të ndihmojë. Randone deklaroi se një person i tillë quhet ABP, domethënë një person i aftë për punë, dhe ata e afrojnë atë me daljen në mënyrë që të mund të reagojë në një situatë emergjente. Në këtë rast, pasagjeri duhet të heqë mbulesën mbrojtëse nga dera dhe të tërheqë dorezën për të hapur daljen.
Randone theksoi se shpejtësia është thelbësore gjatë evakuimit. "Në rast urgjence, përparësia jonë është t'ju nxjerrim sa më shpejt të jetë e mundur", tha ai, duke shtuar se ekuipazhi kishte vetëm 90 sekonda për të evakuuar kabinën e plotë me 239 pasagjerë.