Gjashtë vjet nga vrasja e Qerim Kelmendit, familja kërkon hetim efektiv dhe llogaridhënie
Sot, më 27 shkurt 2026, bëhen gjashtë vjet nga vrasja e qëllimshme e Heroit Qerim Kelmendi, një nga guerilët e parë të Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK) dhe bashkëluftëtar i Adem Jashari, Zahir Pajaziti, Fehmi Lladrovci, Luan Haradinaj, Ilir Konushevci, Adrian Krasniqi dhe Mujë Krasniqi.
Familja Kelmendi vlerëson se, edhe pas më shumë se gjashtë vitesh nga nata e 27–28 shkurtit 2020, rasti mbetet i pazbardhur dhe pa rezultate konkrete hetimore. Sipas tyre, deri më sot nuk ka pasur informim zyrtar substancial që do të dëshmonte përparim real në hetime, çka sipas familjes bie ndesh me standardet e një hetimi efektiv, të pavarur dhe brenda afateve të arsyeshme.
Familjarët theksojnë se nga përfundimi i luftës e deri në ditën e vrasjes, Qerim Kelmendi nuk ishte thirrur, ndaluar apo marrë në pyetje nga Policia apo Prokuroria për ndonjë vepër penale, duke e konsideruar këtë fakt me peshë juridike në kontekst të prezumimit të pafajësisë dhe mbrojtjes së reputacionit.
Sa i përket trajtimit të rastit në Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, familja përmend ndryshimet e prokurorëve përgjatë viteve dhe mungesën e rezultateve të dukshme në hetim. Ata shprehin dyshimin se vrasja mund të lidhet me veprimtarinë çlirimtare të Kelmendit dhe kërkojnë që kjo pistë të trajtohet me seriozitet profesional.
Familja Kelmendi kërkon transparencë mbi veprimet hetimore, llogaridhënie për vonesat dhe angazhim konkret për zbardhjen e plotë të rastit.
Në fund, familjarët theksojnë se nuk do të heqin dorë nga kërkimi i drejtësisë dhe paralajmërojnë se, në mungesë të rezultateve, do të kërkojnë përgjegjësi ligjore dhe institucionale për dështimet e deritanishme.