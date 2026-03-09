Gjashtë mjekë specialistë i bashkohen Spitalit të Përgjithshëm në Pejë
Spitali i Përgjithshëm në Pejë është përforcuar me gjashtë mjekë të rinj specialistë, të cilët kanë nisur zyrtarisht punën me qëllim të përmirësimit të shërbimeve shëndetësore për pacientët.
Sipas njoftimit të spitalit, ekipit mjekësor i janë bashkuar Linda Carrabregu, specialiste e gjinekologjisë, Kaltrine Camaj Blakaj, specialiste e oftalmologjisë, Melos Kelmendi, specialist i otorinolaringologjisë (ORL), si dhe tre specialistë të pulmonologjisë: Rilind Imeraj, Kushtrim Mulaj dhe Valmir Muhaxheri.
Mjekët e rinj janë pritur nga drejtori ekzekutiv i spitalit, Fahri Hasani, dhe drejtori mjekësor, Shkumbin Berisha, të cilët u kanë uruar mirëseardhje dhe suksese në detyrën e tyre.
Sipas drejtuesve të institucionit shëndetësor, angazhimi i specialistëve të rinj pritet të ndikojë në rritjen e kapaciteteve profesionale dhe në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët që marrin trajtim në këtë institucion.
Nga dita e sotme, gjashtë mjekët specialistë kanë filluar zyrtarisht punën në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë. /Telegrafi/