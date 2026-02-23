Getoar Mjeku emërohet zëvendësministër i Ekonomisë
Të premten e datës 20 shkurt, kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti ka emëruar Getoar Mjekun në pozitën e zëvendësministrit të parë të Ekonomisë.
Kështu e bë e ditur përmes një njoftimi për media nga Qeveria e Kosovës.
Sipas njoftimit, Mjeku e ka mbajtur pozitën e zëvendësministrit të Ekonomisë edhe gjatë mandatit të kaluar.
"Kurti e uroi Mjeku për detyrën dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të tij", thuhet në njoftim. /Telegrafi/
