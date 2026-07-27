Genesis vazhdon të rritet më shumë se një dekadë pas krijimit të saj, dhe marka ka ambicie të mëdha për të ardhmen e saj.

Një pjesë e kësaj është nën-marka e saj e re Magma që u lançua më shumë se dy vjet më parë, e cila mund të jetë fillimi i përpjekjeve të Genesis për performancë të lartë.

Në një intervistë me CarSales të Australisë, Justin Douglass, kreu i Genesis Motors Australia (GMA), tha se marka "është gjithmonë në zhvillim dhe rritje" dhe se "mundësitë janë të pafundme" kur u pyet për Magma që një ditë mund të konkurrojë me modelet Black Series të AMG.

Tim Rodgers, menaxheri i zhvillimit të produkteve të GMA, i tha botimit: "Pse jo, kjo është përgjigjja, apo jo", transmeton Telegrafi.

Rodgers nuk dha asnjë konfirmim konkret në lidhje me planet e markës, duke shtuar se ai ishte "thjesht duke spekuluar".

Magma është ende e re, me vetëm një model të disponueshëm në Shtetet e Bashkuara, GV60 Magma EV. Janë planifikuar më shumë, me Genesis të vendosur për të zgjeruar nën-markën e re.

Nëntorin e kaluar, Genesis zbuloi Magma GT Concept, një makinë halo me motor të vendosur në mes që "përcakton drejtimin e trashëgimisë së performancës së markës" për 10 vitet e ardhshme.

Pastaj, në prill, Genesis njoftoi planet për të lançuar 22 modele deri në fund të vitit 2030, me sisteme fuqie, konfigurime dhe derivate të reja.

Një tjetër automjet i ri i mundshëm mund të jetë një kamionçinë, tani një mundësi falë Hyundai.

Prodhuesi i automjeteve po shqyrton gjithashtu një automjet elektrik më të vogël që ndjek formën e Hyundai Ioniq 3.

Ne presim që një nga këto modele të ardhshme të jetë një version prodhimi i Magma GT Concept, por pjesa tjetër është një mister.

Genesis ka krijuar disa automjete konceptuale mahnitëse, si X Gran Equator, që mund të kenë konfigurime të dedikuara Magma ose edhe konfigurime më të larta.

Një version Magma i atij G90 Wingback do të ishte gjithashtu i mrekullueshëm. /Telegrafi/

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