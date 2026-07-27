Genesis mund të ndërtojë diçka edhe më të bukur se Magma
Genesis vazhdon të rritet më shumë se një dekadë pas krijimit të saj, dhe marka ka ambicie të mëdha për të ardhmen e saj.
Një pjesë e kësaj është nën-marka e saj e re Magma që u lançua më shumë se dy vjet më parë, e cila mund të jetë fillimi i përpjekjeve të Genesis për performancë të lartë.
Në një intervistë me CarSales të Australisë, Justin Douglass, kreu i Genesis Motors Australia (GMA), tha se marka "është gjithmonë në zhvillim dhe rritje" dhe se "mundësitë janë të pafundme" kur u pyet për Magma që një ditë mund të konkurrojë me modelet Black Series të AMG.
Tim Rodgers, menaxheri i zhvillimit të produkteve të GMA, i tha botimit: "Pse jo, kjo është përgjigjja, apo jo", transmeton Telegrafi.
Rodgers nuk dha asnjë konfirmim konkret në lidhje me planet e markës, duke shtuar se ai ishte "thjesht duke spekuluar".
Magma është ende e re, me vetëm një model të disponueshëm në Shtetet e Bashkuara, GV60 Magma EV. Janë planifikuar më shumë, me Genesis të vendosur për të zgjeruar nën-markën e re.
Nëntorin e kaluar, Genesis zbuloi Magma GT Concept, një makinë halo me motor të vendosur në mes që "përcakton drejtimin e trashëgimisë së performancës së markës" për 10 vitet e ardhshme.
Pastaj, në prill, Genesis njoftoi planet për të lançuar 22 modele deri në fund të vitit 2030, me sisteme fuqie, konfigurime dhe derivate të reja.
Një tjetër automjet i ri i mundshëm mund të jetë një kamionçinë, tani një mundësi falë Hyundai.
Prodhuesi i automjeteve po shqyrton gjithashtu një automjet elektrik më të vogël që ndjek formën e Hyundai Ioniq 3.
Ne presim që një nga këto modele të ardhshme të jetë një version prodhimi i Magma GT Concept, por pjesa tjetër është një mister.
Genesis ka krijuar disa automjete konceptuale mahnitëse, si X Gran Equator, që mund të kenë konfigurime të dedikuara Magma ose edhe konfigurime më të larta.
Një version Magma i atij G90 Wingback do të ishte gjithashtu i mrekullueshëm. /Telegrafi/