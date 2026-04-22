Geci ia hedh fajin Vetëvendosjes: Pas fjalimit të Fatosit qëndron një deputet, njëri i afërt me Kurtin e Konjufcën
Deklaratat e deputetit të Lëvizja Vetëvendosje, Fatos Geci, ndaj ish-presidentit Hashim Thaçi kanë vijuar të nxisin reagime në skenën politike.
Në emisionin “Debat Plus”, ish-deputeti i Lidhja Demokratike e Kosovës, Gani Geci, i cili është edhe familjar i deputetit të VV-së, ka deklaruar se fjalimi i mbajtur në Kuvend nga Fatos Geci nuk ka qenë i rastësishëm.
Sipas tij, pas këtij fjalimi qëndron ndikimi i një figure tjetër brenda Vetëvendosjes.
“Dua të inkuadrohem për ata që u distancuan nga fjalimi i Fatos Gecit. E kam fjalën për të LVV-së se prapa atij fjalimi qëndron një prej deputetëve të LVV-së, njeri i afërt i Albin Kurti dhe Glauk Konjufca… ia ka thënë letrën një deputet i LVV-së”, ka deklaruar Geci.
Komentet e tij vijnë në një kohë kur deklaratat e fundit të Fatos Gecit kanë shkaktuar debat të gjerë publik dhe reagime të shumta nga figura politike dhe publike në vend.
Kryeministri Albin Kurti, thënë para gazetarëve se nuk është kryetar i ndonjë komisioni disiplinor e aq më pak për dikë që i përket një partie tjetër.
Kurti rikujtoi qëndrimin e Lëvizjes Vetëvendosje ndaj Gjykatës Speciale, duke e cilësuar atë si “gjykatë jonormale dhe jo transparente”.
Ai shtoi se janë të bindur për drejtësinë e luftës çlirimtare të popullit të Kosovës, të udhëhequr nga UÇK, si dhe për pafajësinë e krerëve që po mbahen në Hagë.