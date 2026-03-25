Gazeta e famshme italiane: Edon Zhegrova starton kundër Sllovakisë
Sulmuesi Edon Zhegrova pritet të jetë nga minuta e parë në përballjen jetike ndaj Sllovakisë, kështu raporton gazeta e madhe italiane “Tuttosport”.
Gazeta në fjalë ka bërë një analizë për yllin e Kosovës para kësaj ndeshje vendimtare, duke përmendur faktin se kualiteti i anësorit është tepër i rëndësishëm për “Dardanët”.
Gjithnjë në bazë të raportit, Zhegrova ka gjasa reale të jetë nga minuta e parë, ndërsa ndër të tjera e cituan Franco Fodan si admiruesi më i madh i lojtarit.
“Kosova mund të ketë një ndikim shërimi te Zhegrova, i cili po vëzhgohet nga afër prej Fodas, admiruesi i tij më i madh. Ai pritet të nisë nga fillimi nesër mbrëma, me skuadrën ballkanike që synon një vend në finalen e play-offit të Kupës së Botës kundër Sllovakisë”.
“Është një ndeshje ‘bëjë ose vdis’, në të cilën kualiteti i Edonit mund ta bëjë dallimin”.
Përndryshe, “Tuttosport” shton se edhe e ardhmja te Juventusi mund të përmirësohet për Zhegrovën nëse e dëshmon kualitetin në këto dy ndeshje.
“E ardhmja te Juventusi gjithashtu varet nga kombëtarja. Për një lojtar kreativ si Zhegrova kjo nuk është e mjaftueshme. Paraqitjet për Kosovën mund të jenë informacion i shtuar për Spallettin, i cili kurrë nuk ka ndaluari së besuari te djaloshi i cili shfaqë shenja kampioni në stërvitje”.
Përndryshe, përballja mes Sllovakisë dhe Kosovës zhvillohet të enjten nga ora 21:00./Telegrafi/