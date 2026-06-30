Gati një milion migrantë të paautorizuar aplikojnë për status ligjor në Spanjë
Popullsia migrante e paautorizuar e Spanjës po nxiton të aplikojë për status ligjor sipas programit të gjerë të rregullimit të vendit para afatit të së martës, shkruan Politico.
Edhe pse qeveria spanjolle fillimisht priste që rreth 500,000 njerëz të aplikonin për programin - i cili ofron leje qëndrimi të rinovueshme për të gjithë aplikantët që kanë jetuar në Spanjë për të paktën pesë muaj dhe kanë një precedent të pastër penal - mbi 900,000 kishin aplikuar deri në mesin e qershorit, sipas autoriteteve spanjolle.
Nxitja e legalizimit buron nga një iniciativë qytetare e vitit 2024 që u mbështet nga mbi 700,000 spanjollë, qindra organizata humanitare, grupe biznesi dhe Kisha Katolike.
Prillin e kaluar, qeveria e kryeministrit Pedro Sánchez miratoi një dekret mbretëror që u dha aspirantëve pak më shumë se tre muaj për të paraqitur aplikime për të përfituar nga skema.
Rreth 360,000 nga mbi 900,000 njerëzit që aplikuan deri në mesin e qershorit tashmë u janë dhënë leje të përkohshme pune dhe qëndrimi, sipas zyrtarëve.
Sánchez e ka mbrojtur masën si njohje për ata që tashmë kontribuojnë në ekonominë e Spanjës, por skema e legalizimit është kundërshtuar nga Partia Popullore e qendrës së djathtë dhe grupi i ekstremit të djathtë Vox. Muajin e kaluar, Gjykata Supreme e vendit hodhi poshtë një kërkesë për të pezulluar përkohësisht dekretin.
Legalizimi masiv e vë Madridin në kundërshtim me politikën e migracionit që aktualisht favorizohet në Bruksel.
Më herët këtë muaj, BE-ja finalizoi një rishikim të plotë të sistemit të saj të migracionit, duke hapur rrugën për kthime më të shpejta, procedura më të rrepta kufitare dhe të ashtuquajtura qendra kthimi jashtë bllokut për azilkërkuesit e refuzuar.
Disa qeveri të BE-së kanë bërë thirrje që qendrat të ngrihen shpejt, me vende si Danimarka, Austria, Greqia, Gjermania dhe Holanda që udhëheqin këtë përpjekje.
Në një letër drejtuar përfaqësuesve të përhershëm të vendeve anëtare të bllokut, më herët këtë muaj, qeveria spanjolle shprehu kundërshtimin e saj ndaj politikave të reja, duke përmendur "dyshimet serioze ligjore, të marrëdhënieve të jashtme dhe operacionale të ngritura nga qendrat e kthimit, si dhe mungesën e proporcionalitetit të masave të caktuara".
Vendi në vend të kësaj i bëri thirrje BE-së të miratojë rregulla të migracionit që bazohen në një “respekt të plotë për ligjin ndërkombëtar dhe të Bashkimit Evropian”. /Telegrafi/