Gati 40 të vdekur nga rrjedhja e gazit toksik në një minierë në Nigeri
Një rrjedhje gazi toksik në një minierë në Nigeri ka vrarë 37 persona dhe ka lënë 26 të lënduar në spital.
Sipas qeverisë nigeriane, ata thuhej se nuk e kishin kuptuar se po thithnin tym vdekjeprurës derisa filluan të sëmureshin.
"Një hetim paraprak zbuloi se minatorët u përballën me një shkarkim të papritur të oksidit të plumbit dhe gazrave të tjerë shoqërues si squfuri dhe monoksidi i karbonit”, deklaroi një zëdhënës i policisë.
"Këto gazra janë toksike dhe helmuese për njerëzit, veçanërisht në një mjedis të mbyllur ose të ajrosur dobët", shtoi ai.
Sipas zëdhënësit, trupat e të ndjerëve u ishin dorëzuar familjeve të tyre për varrim në përputhje me praktikat e tyre fetare.
Ndërkohë, qeveria nigeriane e ka mbyllur minierën dhe një hetim për rrjedhjen po vazhdon.
“Minatorët nuk ishin në dijeni të natyrës toksike të emetimeve dhe vazhduan operacionet e tyre”, tha Ministri i Zhvillimit të Mineraleve të Ngurta i Nigerisë, Dele Alake.
Nuk është e qartë se çfarë po nxirrej në vend dhe nëse miniera po funksiononte ligjërisht. /Telegrafi/