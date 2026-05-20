Gashi: RMV-ja në garë me kohën për në BE, të fokusohemi te zgjidhja dhe jo te fajtorët
Gjatë një diskutimi në panel të organizuar nga Lëvizja Europiane, Kryetari i Kuvendit të RMV-së, Afrim Gashi tha se vendi është në një garë me kohën kur bëhet fjalë për anëtarësimin në Bashkimin Europian dhe se ekziston rreziku i humbjes së momentit për përparim.
Ai vlerësoi se nuk ka kuptim të kërkohen përgjegjësit për bllokimin e integrimit europian, por se fokusi duhet të jetë në gjetjen e një zgjidhjeje dhe arritjen e qëllimit, anëtarësimin në BE.
Në këtë aktivitet mori pjesë edhe deputeti Antonio Milloshoski, i cili paraqiti një qasje të ndryshme, duke theksuar se nevojitet kujdes dhe një ofertë e qartë dhe e besueshme evropiane përpara se të ndërmerren hapa të mëtejshëm.
Drejtori i Politikave në Qendrën për Studime Evropiane Wilfried Martens, Peter Haefele, tha se "dritarja e mundësisë" për zgjerim nuk do të zgjasë shumë dhe se rrethanat politike në Evropë po ndryshojnë me shpejtësi.
Ambasadorja gjermane Petra Draxler theksoi se në Bruksel është duke u zhvilluar një proces që lidhet me pranimin e Malit të Zi dhe bëri thirrje për unitet rreth axhendës evropiane dhe braktisjen e narrativës se vendi është një humbës i vazhdueshëm në procesin e integrimit.