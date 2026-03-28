Gashi: Faji i vërtetë u takon institucioneve, Kosova akoma nuk ka listë të saktë të të vrarëve
Autori i librit “Masakrat në Kosovë 1998-1999”, Shkëlzen Gashi ka reaguar sërish lidhur me ekspozitën me të njëjtin emër, duke sqaruar disa pasaktësi të paraqitura në ekspozitë dhe duke adresuar reagimin e Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë (FDHK).
Gashi dhe organizatat ADMOVERE dhe INTEGRA kanë theksuar se nuk e kanë akuzuar FDHK-në për të pavërteta, dhe as nuk kanë thënë se 48 personat e vrarë në Burgun e Dubravës ishin të armatosur ose duke luftuar.
Ata sqarojnë se listat e FDHK-së i përmendin këta persona si të armatosur, dhe kjo është pjesë e dokumentimit historik, jo një pretendim për mënyrën e vrasjes.
"Kemi thënë se në listën e Fondit për të Drejtën Humanitare, këta persona FIGUROJNË si të armatosur/ushtarë. Njëjtë thuhet edhe në listën e të vrarëve të Fondit për të Drejtën Humanitare".
Në reagim, Gashi në emër të organizatave ADMOVERE dhe INTEGRA shpreh respekt të madh për punën e drejtueses së FDHK-së, Natasha Kandiq, dhe konsiderojnë listat e të vrarëve nga kjo organizatë si burim më i plotë dhe më kredibil për dokumentimin e viktimave.
"ADMOVERE dhe INTEGRA assesi nuk kanë tentuar asnjëherë t’ia hedhin fajin Fondit për të Drejtën Humanitare, e aq më pak udhëheqëses së saj, zonjës Natasha Kandiq. Përkundrazi, ne e vlerësojmë lart punën e saj dhe të organizatës që ajo e udhëheq"
Sipas tyre, faji për mungesën e një liste të saktë të të vrarëve bie mbi institucionet shtetërore të Kosovës, dhe ata bëjnë thirrje që shoqëria dhe institucionet të mobilizohen për të hartuar një dokumentim të tillë të rëndësishëm dhe të komplekse.
"ADMOVERE dhe INTEGRA konsiderojnë se faji i vërtetë që Kosova akoma nuk ka listë të saktë të të vrarëve, u takon institucioneve shtetërore. Prandaj, bëjmë thirrje edhe njëherë që shoqëria dhe institucionet të mobilizohen dhe t’i përvishen një pune të tillë të jashtëzakonshme e komplekse", thueht tutje në reagim./Telegrafi/