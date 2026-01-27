Garë shumë e fortë për Këpucën e Artë mes Mbappe, Kane dhe Haaland – Muriqi në top 10
Kylian Mbappe tani e ka arritur Harry Kanen në krye të renditjes së “Këpucës së Artë” për këtë sezon. Dy golat e francezit në Estadio de La Ceramica të shtunën e kaluar e çojnë atë në 21 gola, i njëjti numër me anglezin e Bayern Munich.
Performanca e Mbappes kundër Villarrealit e ka shtyrë atë të kalojë Erling Haaland në listën e golashënuesve, me norvegjezin që nuk luajti në fitoren e Manchester Cityt kundër Ëolves këtë fundjavë.
Ndërkohë, Kane gjithashtu dështoi të shënonte në humbjen e papritur të Bayernit ndaj Augsburgut në xhiron e fundit.
Një tjetër që vjen nga La Liga dhe gjenden në dhjetëshen e parë është ylli kosovar i Mallorcas, Vedat Muriqi, i cili ka 28 pikë falë 14 golave të tij këtë sezon.
Vlen të përmendet se golat në La Liga, Ligën Premier, Bundesliga, Serie A dhe Ligue 1 vlejnë nga dy pikë secili, ndërsa në ligat e tjera evropiane, golat vlejnë midis 1.5 dhe një pikë për gol.
Renditja aktuale e Këpucës së Artë
Harry Kane (FC Bayern Munich) 21 gola x 2 pikë = 42 pikë
Kylian Mbappe (Real Madrid) 21 gola x 2 pikë = 42 pikë
Erling Haaland (Manchester City) 20 gola x 2 pikë = 40 pikë
Igor Thiago (Brentford FC) 16 gola x 2 pikë = 32 pikë
Darko Lemajic (FK RFS) 29 gola x 1 pikë = 29 pikë
Vangelis Pavlidis (SL Benfica) 19 gola x 1.5 pikë = 28.5 pikë
Vedat Muriqi (RCD Mallorca) 14 gola x 2 pikë = 28 pikë
Ibrahim Diabate (GAIS Goteborg) 18 gola x 1.5 pikë = 27 pikë
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 gola x 1.5 pikë = 27 pikë
August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 gola x 1.5 pikë = 27 pikë
Ayase Ueda (Feyenoord) 18 gola x 1.7 pikë = 27 pikë
/Telegrafi/