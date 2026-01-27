Kylian Mbappe tani e ka arritur Harry Kanen në krye të renditjes së “Këpucës së Artë” për këtë sezon. Dy golat e francezit në Estadio de La Ceramica të shtunën e kaluar e çojnë atë në 21 gola, i njëjti numër me anglezin e Bayern Munich.

Performanca e Mbappes kundër Villarrealit e ka shtyrë atë të kalojë Erling Haaland në listën e golashënuesve, me norvegjezin që nuk luajti në fitoren e Manchester Cityt kundër Ëolves këtë fundjavë.

Ndërkohë, Kane gjithashtu dështoi të shënonte në humbjen e papritur të Bayernit ndaj Augsburgut në xhiron e fundit.

Një tjetër që vjen nga La Liga dhe gjenden në dhjetëshen e parë është ylli kosovar i Mallorcas, Vedat Muriqi, i cili ka 28 pikë falë 14 golave të tij këtë sezon.

Vlen të përmendet se golat në La Liga, Ligën Premier, Bundesliga, Serie A dhe Ligue 1 vlejnë nga dy pikë secili, ndërsa në ligat e tjera evropiane, golat vlejnë midis 1.5 dhe një pikë për gol.

Renditja aktuale e Këpucës së Artë

Harry Kane (FC Bayern Munich) 21 gola x 2 pikë = 42 pikë

Kylian Mbappe (Real Madrid) 21 gola x 2 pikë = 42 pikë

Erling Haaland (Manchester City) 20 gola x 2 pikë = 40 pikë

Igor Thiago (Brentford FC) 16 gola x 2 pikë = 32 pikë

Darko Lemajic (FK RFS) 29 gola x 1 pikë = 29 pikë

Vangelis Pavlidis (SL Benfica) 19 gola x 1.5 pikë = 28.5 pikë

Vedat Muriqi (RCD Mallorca) 14 gola x 2 pikë = 28 pikë

Ibrahim Diabate (GAIS Goteborg) 18 gola x 1.5 pikë = 27 pikë

Daniel Karlsbakk (Sarpsborg 08) 18 gola x 1.5 pikë = 27 pikë

August Priske Flyger (Djurgardens IF) 18 gola x 1.5 pikë = 27 pikë

Ayase Ueda (Feyenoord) 18 gola x 1.7 pikë = 27 pikë

/Telegrafi/

