Gallapeni asiston, Wisla fiton në udhëtim dhe vazhdon garën për titull
Dion Gallapeni ka vazhduar me paraqitje fantastike me fanellën e skuadrës polake Wisla Plock.
Mbrojtësi i Kombëtares së Kosovës ishte titullar në fitoren e madhe të Wisla 3-1 në udhëtim te Termalica.
Ishte minuta e 51-të e ndeshjes, ku Gallapeni dha një asistim perfekt te goli i tretë i shënuar nga sulmuesi grek Niarchos.
Me këtë fitore,Wisla Plock ndodhet në pozitën e tretë në elitën e futbollit polak me me 45 pikë, katër më pak se lideri Lech Poznan.
Gallapeni tani ka shkuar në kuotën e tre asistimeve në kampionat me fanellën e Wisla Plock. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com
Top Lajme
Jobs
Real Estate