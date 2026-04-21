Galatasaray nis projektin në vlerë prej 200 milionë dollarësh - stadiume dhe palestra për të gjitha sportet
Galatasaray po përgatitet të nisë zyrtarisht projektin gjigant “Aslantepe Vadisi”, me vlerë rreth 200 milionë dollarë, ku ceremonia e hedhjes së themelit do të mbahet më 23 prill.
Klubi synon që me këtë kompleks të mbledhë nën një çati të vetme edhe klubet amatore që luajnë nën llogon e klubit dhe ta kthejë zonën në qendrën e re administrative dhe sportive. Përveç futbollit, Galatasaray ka klube edhe të basketbollit, volejbollit, xhudos dhe notit në të dyja kategoritë.
Sipas mediave turke, kompleksi do të ndërtohet në një sipërfaqe prej 60 dynymësh, në hapësirën që zbret nga Ali Sami Yen Sport Kompleksi drejt Vadistanbul.
Punimet e gërmimit kanë nisur, ndërsa në projekt parashikohet të ndërtohen rreth 165 mijë metra katrorë hapësira.
Në këtë qendër sportive pritet të përfshihen një sallë basketbolli me 13 mijë vende dhe 100 lozha, sallë stërvitore basketbolli për 600 persona, sallë volejbolli me 3,500 vende, sallë xhudo dhe shumëfunksionale me 1,000 vende, pishinë e mbuluar, kamp me 90 dhoma, parking për 1,500 automjete si dhe sallë performance shumëfunksionale me kapacitet 300–800 persona.
Një pjesë e rëndësishme e projektit është edhe zhvendosja e qendrës administrative të klubit nga RAMS Park në kompleksin e ri. Galatasaray synon të rrisë suksesin sportiv në degët amatore, por edhe të kursejë shpenzimet e menaxhimit dhe operimit duke i centralizuar strukturat.
Ndërkohë, klubi po ecën paralelisht edhe me projekte të tjera që lidhen me të ardhurat dhe të ardhmen financiare. Te projekti Riva “Düşler Vadisi” synohet të arrihen rreth 400 milionë dollarë të ardhura pas dy etapash, ndërsa te Florya, pas zgjidhjes së çështjeve të pronësisë, ka nisur procesi i ndërtimit dhe pritet një hyrje prej rreth 500 milionë dollarësh në arkën e klubit.
Po ashtu, pas zbrazjes së zonës në Florya, ekipi i parë është zhvendosur në Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, ku etapa e parë e kompleksit është përfunduar, ndërsa punimet për etapën e dytë që përfshin akademinë dhe futbollin e femrave po vazhdojnë. /Telegrafi/