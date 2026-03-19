Galatasaray ndërmerr veprime ligjore pas dëmtimit të tmerrshëm të Lang në Anfield
Galatasaray synon të kërkojë kompensim nga UEFA pasi Noa Lang pësoi një dëmtim të rëndë pasi goditi një tabelë reklamash në Anfield gjatë humbjes së tyre në Ligën e Kampionëve ndaj Liverpoolit.
Reds siguruan një vend në çerekfinale të Ligës së Kampionëve mbrëmë pasi mposhtën Galatasarayn 4-0 (4-1 në total), duke i hapur rrugën një ndeshjeje me Paris Saint-Germain, e cila e eliminoi Liverpoolin nga gara në fazën e 1/8-tës vitin e kaluar.
Gjatë duelit në Anfield, Lang pësoi një dëmtim të rëndë për të cilin iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale pasi goditi një tabelë reklamash. Sulmuesi holandez ishte në agoni, duke shtrënguar gishtin e madh të përgjakur përpara se të nxirrej nga fusha me barelë. Ai u pa gjithashtu duke iu dhënë oksigjen ndërsa largohej nga fusha.
Lëndimi i tmerrshëm i sulmuesit të Galatasarayt – nxirret jashtë fushës dhe i jepet oksigjen, dyshohet se ka këputur gishtin
“Në pjesën e dytë të ndeshjes, lojtari ynë Noa Lang, i cili pësoi një dëmtim, pësoi një prerje të rëndë në gishtin e madh të dorës së djathtë dhe është planifikuar që ai të operohet në Liverpool në orët në vijim me pjesëmarrjen e ekipit tonë mjekësor”, u tha në deklaratën e klubit turk, i cili tani dyshohet se synon të ndërmarrë veprime ligjore kundër UEFA-s për dëmtimin.
Sipas gazetës turke Fanatik, sekretari i përgjithshëm i Galatasarayt, Eray Yazgan, i tha mediumit HT Spor se klubi turk paraqiti një ankesë te përfaqësuesit e UEFA-s pas ndeshjes.
“Ata kanë kryer gjithashtu një hetim. UEFA do ta vlerësojë problemin. Jemi në bisedime me avokatë. Do të ngremë një padi për dëmshpërblim kundër UEFA-s. Do të kërkojmë që viktimizimi ynë në aspektin e pagave të hiqet", tha Yazgan.
Pas ndeshjes, zyrtarët e Liverpoolit dhe UEFA-s u panë duke hetuar tabelat ku ndodhi incidenti. /Telegrafi/