G7 mblidhet në Paris për të diskutuar luftën në Iran dhe Ukrainë
Ministrat e financave të shtatë vendeve më të pasura në botë do të diskutojnë konfliktet e vazhdueshme në Iran dhe Ukrainë, sipas komisionerit evropian të ekonomisë, Valdis Dombrovskis.
Takimi i G7 në Paris do të përdoret gjithashtu për të riafirmuar nevojën për të hapur Ngushticën e Hormuzit sa më shpejt të jetë e mundur, pasi Irani mbylli rrugën ujore në përgjigje të sulmeve të përbashkëta SHBA-Izrael në shkurt.
Sekretari i Thesarit i SHBA-së, Scott Bessent, tha se do t'u bënte thirrje homologëve të tij që të ndiqnin sanksionet ndaj Teheranit për të mbajtur larg financimin e "makinerisë së luftës" së Iranit.
Ai shtoi se udhëtimi i javës së kaluar i SHBA-së në Kinë, i udhëhequr nga presidenti amerikan, Donald Trump, ishte "shumë i suksesshëm".
G7 përbëhet nga Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, së bashku me përfaqësues të Bashkimit Evropian. /Telegrafi/