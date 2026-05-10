“Fushatë manipuluese", LDK: Po tentohet deformimi i perceptimit publik përmes profileve të rreme
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) ka shprehur shqetësimin e saj për, siç e quan, një “sulm të organizuar kibernetik” dhe një “fushatë të koordinuar të manipulimit digjital” që, sipas partisë, është drejtuar ndaj komunikimit publik të Kryetarit të LDK-së dhe thirrjes së tij për “Tubimin e Bashkimit”.
Sipas LDK-së, brenda pak minutash mijëra profile të dyshimta dhe llogari të automatizuara kanë ndërhyrë në mënyrë të sinkronizuar në platformat sociale, me synimin për të deformuar perceptimin publik, për të ulur artificialisht besueshmërinë e komunikimit politik dhe për të krijuar një atmosferë të rreme refuzimi dhe polarizimi.
LDK u ka bërë thirrje qytetarëve që të jenë të vetëdijshëm se, sipas saj, manipulimi digjital dhe propaganda e organizuar mund të jenë ndër strategjitë kryesore në fushatën e ardhshme zgjedhore, duke paralajmëruar për “ndërhyrje hibride” në opinionin publik.
“Kjo nuk është më një garë normale politike. Kjo është një përpjekje për ta zëvendësuar debatin demokratik me operacione psikologjike e propagandistike në hapësirën digjitale”, thuhet në reagimin e LDK-së.
Partia ka dënuar ashpër çdo ndërhyrje të tillë, duke theksuar se “vullneti qytetar nuk mund të manipulohet” nga profile të rreme, rrjete anonime apo mekanizma propagande.
Në fund, LDK ka ritheksuar se Kosova ka nevojë për zgjedhje të lira, debat të ndershëm dhe standard demokratik, e jo, siç është shprehur, për “luftë hibride kundër mendimit të lirë dhe organizimit politik opozitar”./Telegrafi.