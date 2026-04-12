Furnizimi me karburante për institucionet e shtetit, AQP përgatit tender në vlerë rreth 20 milionë euro
Agjencia Qendrore e Prokurimit (AQP) ka lëshuar në platformën elektronike për prokurimin publik në Kosovë (e-Prokurimi), njoftimin paraprak për shpalljen e tenderit për furnizim me karburante për institucionet e shtetit.
Sipas këtij njoftimi, procedurat e prokurimit, nëpërmjet të cilave pritet të nënshkruhet kontrata, parashihet të nisin më 17.04.2026.
Vlera e parashikuar për këtë qëllim është 19,550,000 euro, ndërsa më shumë të dhëna lidhur me këtë aktivitet të prokurimit mund të bëhen të ditura tek pasi të fillojë procedura tenderuese.
AQP njofton se furnizimi me karburante është i ndarë në 9 lote dhe rendit institucionet përfituese me vlerat e parashikuara të kontratës:
Në Lotin 1 përfshihet furnizimi me karburante për nevojat e Policisë së Kosovës, me vlerë të parashikuar rreth 4,975,000 euro.
Në Lotin 2 është paraparë furnizimi me karburante për veturat e institucioneve publike në nivel qendror, me vlerë të parashikuar 2,710,000 euro.
Në Lotin 3 përfshihet furnizimi me karburante për nevojat e Ministrisë së Mbrojtjes dhe Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK), me vlerë të parashikuar 1,800,000 euro.
Në Lotin 4 është paraparë furnizimi për rezervat shtetërore, gjeneratorët dhe nevojat e energjisë emergjente të institucioneve publike në nivel qendror, me vlerë të parashikuar 3,700,000 euro.
Ndërsa për nivelin lokal, AQP njofton se furnizimi me karburante është i ndarë sipas rajoneve:
Në Lotin 5, në Prishtinë, parashihet furnizim me karburante në vlerë rreth 2,170,000 euro.
Në Lotin 6, në Prizren, vlera e parashikuar për furnizim me karburante është 675,000 euro.
Në Lotin 7, në rajonin e Pejës dhe Gjakovës, furnizimi me karburante parashihet të jetë në vlerë 1,305,000 euro.
Në Lotin 8, në rajonin e Ferizajt dhe Gjilanit, parashihet furnizimi me karburante me një vlerë 1,510,000 euro.
Dhe, në Lotin 9, në Mitrovicë, furnizimi me karburante është planifikuar në vlerë rreth 710,000 euro.
Agjencia Qendrore e Prokurimit është institucion publik që funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave dhe ka për detyrë organizimin e prokurimeve të centralizuara për institucionet e shtetit, me qëllim rritjen e efikasitetit, kursimin e parasë publike dhe sigurimin e transparencës në proceset tenderuese. Ajo grumbullon planet e prokurimit nga institucionet dhe zhvillon procedura tenderuese në emër të tyre.
Ndërkohë, çmimet në tregun e karburanteve kanë pësuar luhatje, por me tendencë rritjeje pas zhvillimeve në Lindjen e Mesme.
LDK, me përkrahje të PDK-së dhe AAK-së, ka paraqitur një propozim-rezolutë lidhur me rritjen e çmimeve të naftës, mungesën e ndërhyrjes së Qeverisë, si dhe ndikimin e drejtpërdrejtë në koston e jetesës dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Një gjë e tillë nuk po përkrahet nga LVV-ja.
Opozita në Kuvendin e Kosovës ka kërkuar nga Qeveria të heqë akcizën ose TVSH-në për derivatet, duke argumentuar se kjo do të ulte çmimet në treg.
Por ministrja Mimoza Kusari-Lila, gjatë fjalës së saj në Kuvend më 03.04.2026, tha se heqja e akcizës ose TVSH-së do të ndikonte vetëm te operatorët, por jo edhe te qytetarët.
“Nëse heqim 20 centë nga 37.5 centë akcizë për derivatet, kjo i bie rreth 20 milionë euro. Ndërsa në projeksionet për rritjet buxhetore është paraparë rritja e shtesave për lehona, për fëmijë, si dhe mbrojtja e qytetarëve me pakot për përballimin e inflacionit. Çka po propozoni? Të heqim akcizën? Të ulim TVSH-në?”, tha Kusari-Lila.
Megjithatë, rezoluta nuk arriti të votohet më 03.04.2026 në seancën e jashtëzakonshme në Kuvend, pasi nuk pati kuorum.
Më 28 shkurt 2026, SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ajrore të koordinuara kundër Iranit. Regjimi iranian u kundërpërgjigj duke sulmuar baza ushtarake dhe përfaqësi diplomatike në vendet e rajonit, si dhe duke bombarduar edhe objekte të tjera në vendet që konsiderohen aleatë të Shteteve të Bashkuara. Gjithashtu, Irani ka vazhduar të sulmojë caqe në territorin izraelit.
Nafta ra nën 100 dollarë për fuçi më 08.04.2026, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi arritjen e një ujdie për armëpushim dyjavor me Iranin, që lidhej me rihapjen e menjëhershme dhe të sigurt të Ngushticës së Hormuzit, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters.
Më herët, në muajin mars, MINTI kishte marrë një tjetër vendim në lidhje me çmimet e derivateve, duke përcaktuar marzhën tregtare të fitimit të lejuar prej 2 centësh për litër për shitjet me shumicë dhe 12 centësh për litër për shitjet me pakicë.
Më 12.04.2026, kjo ministri ka përcaktuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës edhe për datën 13 prill.
Çmimi i naftës është caktuar 1.84 euro për litër, ndërsa i benzinës është vendosur 1.44 euro për litër./Kallxo.