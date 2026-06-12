Karnavali “Golden Eagle” rikthehet në Suharekë, publikohet agjenda e dy netëve festive
Theranda do të jetë në qendër të atmosferës festive më 26 dhe 27 qershor, me organizimin e Karnavalit “Golden Eagle”, një ngjarje që pritet të mbledhë qytetarë, artistë dhe grupe performuese në një program të pasur dyditor.
Ngjarja do të mbahet në Stadiumin e Qytetit në Suharekë, ku për dy net me radhë janë paraparë aktivitete të ndryshme, duke nisur nga parakalimi nëpër qytet e deri te performancat muzikore në skenë.
Nata e parë, më 26 qershor, do të nisë me parakalimin nëpër qytet, nga ora 19:00 deri në 20:30, duke sjellë atmosferën karakteristike të karnavalit te qytetarët. Pas kësaj, programi do të vazhdojë në skenë nga ora 21:00 deri në 00:30, me performanca nga DJ Vik Kraja, Ghetto Geasy dhe Tayna.
Ndërsa nata e dytë, më 27 qershor, do të jetë e fokusuar te performancat e grupeve dhe koncerti festiv. Nga ora 20:00 deri në 21:00 do të mbahen performancat e grupeve në skenë, ndërsa nga ora 21:00 deri në 00:30 publiku do të argëtohet në Carnival Party, ku do të performojnë NRG Band, DJ PM x DJ Dagz, Kida, Mozzik dhe Alban Skenderaj.
Me këtë program, Karnavali “Golden Eagle” synon të sjellë një përvojë festive për të gjitha grupmoshat, duke bashkuar muzikën, performancën, energjinë e qytetit dhe atmosferën e karnavalit në një ngjarje të madhe verore.
Karnavali do të zhvillohet për dy net radhazi në Stadiumin e Qytetit në Suharekë, duke e kthyer qytetin në një pikëtakim të argëtimit, muzikës dhe festës.