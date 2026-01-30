Fuqia ushtarake, Shqipëria zë vendin e 77-të në Indeksin ‘Global Firepower’
Platforma ndërkombëtare Global Firepower (GFP) ka publikuar renditjen vjetore të fuqisë ushtarake për vitin 2026, duke analizuar kapacitetet ushtarake të 145 shteteve nga e gjithë bota, ndërkaq në këtë renditje Shqipëria është e 77-ta.
Për dallim nga viti i kaluar, ku Shqipëria ishte në vendin e 78-të, këtë vit Shqipëria është me fuqi më të madhe ushtarake për një vend.
Në këtë indeks, Maqedonia e Veriut është e 114-ta, Serbia e 63-ta, Kroacia e 73-ta, Sllovenia e 91-ta.
Ndryshe, vendin e parë për fuqi ushtarake në vitin 2026 e mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. /Telegrafi/
