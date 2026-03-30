Funksioni Siri Extensions i iOS 27 do të ketë seksionin e vet në App Store
Javën e kaluar, një raport zbuloi se Apple planifikon ta lejojë Siri-n të lidhet me chatbot-e të palëve të treta të AI-së përmes një funksioni të ri 'Zgjerime' në iOS 27. Tani, kanë dalë në pah detaje shtesë rreth funksionit.
Në buletinin e tij Power On, Mark Gurman i Bloomberg raporton se funksioni Zgjerime do të ketë seksionin e vet të dedikuar brenda App Store, duke shërbyer në mënyrë efektive si një treg për integrimet e IA-së.
Përdoruesit do të jenë në gjendje të shfletojnë këtë seksion dhe të shtojnë chatbot-e të palëve të treta në Siri, duke i mundësuar atyre të funksionojnë direkt brenda asistentit.
Megjithatë, funksioni do të funksionojë vetëm me aplikacionet që mbështesin këto Zgjerime, transmeton Telegrafi.
iOS 27, që pritet të zbulohet në WWDC 2026 më 8 qershor, është gjithashtu gati të shfaqë rishikimin e shumëpritur të Siri-t.
Versioni i qëndrueshëm ka të ngjarë të vijë në shtator, së bashku me modelet e reja iPhone 18 Pro dhe iPhone Fold. Telegrafi/