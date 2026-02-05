Fundi i START: SHBA-ja dhe Rusia nuk kanë më kufizime në arsenalet e tyre bërthamore
Traktati i fundit dypalësh i mbetur midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që kufizon armët strategjike bërthamore ka skaduar të enjten, duke i lënë të dy vendet pa kontroll mbi arsenalet e tyre bërthamore.
Traktati i Ri për Reduktimin e Armëve Strategjike (New START) u nënshkrua në vitin 2010 nga presidenti i SHBA-së, Barack Obama, si dhe homologu i tij rus, Dmitry Medvedev.
Sipas dispozitave të tij, të dy vendet u zotuan të zvogëlonin forcat strategjike bërthamore dhe hapën derën për inspektime të gjera në vend për të “verifikuar pajtueshmërinë”, përcjell Telegrafi.
Pakti midis Uashingtonit dhe Moskës, i njohur zyrtarisht si Traktati mbi Masat për Reduktimin dhe Kufizimin e Mëtejshëm të Armëve Strategjike Ofensive, kufizoi secilën palë në jo më shumë se 1,550 koka bërthamore në jo më shumë se 700 raketa dhe bombardues - të vendosura dhe të gatshme për përdorim.
Ai fillimisht duhej të skadonte në vitin 2021, por u zgjat për pesë vjet të tjera.
Pakti gjithashtu parashikoi inspektime gjithëpërfshirëse në vend për të verifikuar pajtueshmërinë, por këto përfunduan në vitin 2020 për shkak të pandemisë COVID-19 dhe nuk rifilluan kurrë.
Në shkurt të vitit 2023, presidenti rus Vladimir Putin pezulloi pjesëmarrjen e Moskës, duke thënë se Kremlini nuk mund të lejonte inspektimet e SHBA-së në vendet e saj bërthamore në një kohë kur Uashingtoni dhe aleatët e saj në NATO e kanë deklaruar hapur humbjen e Moskës në Ukrainë si qëllimin e tyre.
Në të njëjtën kohë, Kremlini theksoi se nuk po tërhiqej plotësisht nga pakti, duke u zotuar të respektonte kufizimet e tij për armët bërthamore.
Në shtator të vitit 2025, Putini deklaroi përsëri gatishmërinë e tij për t'iu përmbajtur kufizimeve të armëve bërthamore për një vit tjetër dhe i kërkoi Uashingtonit të ndiqte një shembull të tillë.
Ai madje tha se lejimi i skadimit të marrëveshjes së re START do të ishte "destabilizues" dhe mund të nxiste përhapjen e armëve bërthamore.
"Për të shmangur provokimin e një gare të mëtejshme strategjike të armëve dhe për të siguruar një nivel të pranueshëm parashikueshmërie dhe përmbajtjeje, ne besojmë se është e justifikuar të përpiqemi të ruajmë status quo-në e vendosur nga Traktati i ri START gjatë periudhës aktuale, mjaft të trazuar", deklaroi Putin mes kërcënimeve të shumta të Moskës për të përdorur armë bërthamore taktike kundër vendeve të NATO-s në sfondin e luftës së Rusisë kundër Ukrainës.
Obama, i cili nënshkroi START-in e Ri ndërsa ishte në detyrë, tha se skadimi i tij "do të zhdukte pa kuptim dekada diplomacie dhe mund të nxiste një garë tjetër armatimesh që e bën botën më pak të sigurt".
Nëntë nga dhjetë armë bërthamore në duart e Rusisë dhe SHBA-së
Rusia dhe SHBA-ja së bashku zotërojnë rreth 90% të të gjitha armëve bërthamore.
Të dy vendet po zbatojnë programe të gjera modernizimi në të tri degët e “triadave të tyre bërthamore” (tokë, det dhe ajër) që mund të rrisin madhësinë dhe diversitetin e arsenaleve të tyre në të ardhmen.
Putin ka kërcënuar vazhdimisht të përdorë armë bërthamore kundër Ukrainës që nga fillimi i pushtimit të plotë të Moskës në vitin 2022, duke thënë se ishte i përgatitur të përdorte "të gjitha mjetet" për të mbrojtur interesat e saj të sigurisë.
Madje në vitin 2024, ai nënshkroi gjithashtu një doktrinë bërthamore të rishikuar që ul pragun për përdorimin e armëve bërthamore.
Në nëntor 2024 dhe më pas në janar të këtij viti, Rusia sulmoi Ukrainën me një version konvencional të raketës së saj të re balistike me rreze të mesme veprimi Oreshnik – dhe jo vetëm këtë herë.
Në të njëjtën kohë, presidenti i SHBA-së Donald Trump aludoi në planet e Uashingtonit për të rifilluar testet nëntokësore të shpërthimit bërthamor.
"Ne do të bëjmë disa testime", tha Trump. "Vende të tjera e bëjnë. Nëse do ta bëjnë ata, do ta bëjmë edhe ne".
Por presidenti i SHBA-së nuk ofroi më shumë detaje.
SHBA-të kanë investuar shumë në modernizimin e arsenalit të tyre bërthamor, duke përfshirë Sentinel, raketën balistike dhe raketore ndërkontinentale të gjeneratës së ardhshme të Forcave Ajrore të SHBA-së dhe B-21, bombardues strategjikë me rreze të gjatë veprimi të projektuar për të depërtuar në mbrojtjet ajrore të përparuara dhe për të mbajtur armë si konvencionale ashtu edhe bërthamore.
Vetëm disa ditë pasi u kthye në Shtëpinë e Bardhë në janar të vitit të kaluar, Trump zbuloi qëllimet e tij për sistemin shumështresor, që synon t’i kundërvihet kërcënimeve ajrore të "gjeneratës së ardhshme" ndaj SHBA-së, duke përfshirë raketat balistike dhe ato të lundrimit.
Programi i ardhshëm i mbrojtjes "Kupola e Artë" për herë të parë do të vendosë armët amerikane në hapësirë dhe do të jetë "plotësisht funksionale" para përfundimit të mandatit të Trump, tha ai.
“Lojtari i ri”
Kina nuk ka qenë kurrë palë në asnjë nga marrëveshjet e kontrollit të armëve bërthamore, as në Luftën e Ftohtë dhe as më pas, por ka më shumë se dyfishuar arsenalin e saj gjatë dekadës së fundit.
Pekini ka një arsenal dukshëm më të vogël prej 600 kokash bërthamore, shumë pak prej të cilave janë të vendosura dhe gati për përdorim, sipas Federatës së Shkencëtarëve Amerikanë (FAS).
Në krahasim, FAS vlerëson arsenalin amerikan në 5,177, duke përfshirë kokat bërthamore të grumbulluara dhe të nxjerra nga përdorimi, dhe atë të Rusisë në 5,459.
Por arsenali bërthamor i Kinës po rritet më shpejt se i çdo vendi tjetër, me rreth 100 koka të reja bërthamore në vit që nga viti 2023, sipas Institutit Ndërkombëtar të Kërkimeve për Paqen në Stokholm.
"Në varësi të mënyrës se si vendos të strukturojë forcat e saj, Kina potencialisht mund të ketë të paktën po aq ICBM sa Rusia ose SHBA-të deri në fund të dekadës", tha SIPRI, përcjell Telegrafi.
Vitin e kaluar Trump tha se donte që Kina të ishte pjesë e kontrollit të armëve dhe vuri në dyshim pse SHBA-të dhe Rusia duhet të ndërtojnë armë të reja bërthamore duke pasur parasysh se kishin mjaftueshëm për të shkatërruar botën shumë herë.
"Nëse ka ndonjëherë një kohë kur ne kemi nevojë për armë bërthamore si lloji i armëve që po ndërtojmë dhe që Rusia ka dhe që Kina ka në një masë më të vogël, por do të ketë, kjo do të jetë një ditë shumë e trishtueshme", tha ai në shkurt të vitit të kaluar.
E të mërkurën, vetëm disa orë para se të skadonte traktati i Ri START midis Uashingtonit dhe Moskës, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, përsëriti se çdo marrëveshje bërthamore me Rusinë duhet të përfshijë Kinën.
“Presidenti ka qenë i qartë në të kaluarën se për të pasur kontroll të vërtetë të armëve në shekullin e 21-të, është e pamundur të bëhet diçka që nuk e përfshin Kinën, për shkak të rezervave të tyre të mëdha dhe në rritje të shpejtë”, u tha Rubio gazetarëve.
Por Pekini hodhi poshtë idenë e të qenit pjesë e çdo traktati të ri.
“Pozicioni i Kinës në një negociatë trepalëshe me SHBA-në dhe Rusinë mbi kontrollin e armëve bërthamore është i qartë”, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze, Lin Jian.
“Fuqia bërthamore e Kinës nuk është aspak në të njëjtin nivel me atë të SHBA-së. Nuk është as e drejtë dhe as e arsyeshme t'i kërkohet Kinës të bashkohet me negociatat për çarmatimin bërthamor në këtë fazë”, deklaroi ai.
Në vend të kësaj, Pekini bëri thirrje që të gjitha fuqitë bërthamore të miratojnë një politikë “mospërdorimi si i pari”, një angazhim për të mos filluar kurrë luftë bërthamore, duke i rezervuar armë të tilla vetëm për t'u hakmarrë kundër një sulmi bërthamor.
Si Uashingtoni ashtu edhe Moska i kanë hedhur poshtë thirrjet.
Fuqitë bërthamore evropiane
Në përgjigje, Rusia tha se forcat bërthamore të anëtarëve të NATO-s, Mbretërisë së Bashkuar dhe Francës, duhet të jenë gjithashtu të hapura për negociata, të cilat këto vende i refuzojnë, veçanërisht që nga pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia.
Franca ka arsenalin më të madh bërthamor në Evropë me 290 armë - pothuajse të gjitha të gatshme për luftim.
Në tetor 2025, Parisi prezantoi një version të modernizuar të raketës së saj balistike strategjike M51 të lëshuar nga nëndetëset, një "moment i rëndësishëm" në zhvillimin e pengesës bërthamore me bazë oqeanike të vendit, tha Ministria Franceze e Forcave të Armatosura.
Versioni i tretë dhe i fundit i M51 ka koka bërthamore të reja, si dhe rreze veprimi, saktësi dhe aftësi të përmirësuar për të depërtuar në mbrojtjet e armikut, tha ministria në një deklaratë me email.
Ndërsa Mbretëria e Bashkuar, me më pak se 250 koka bërthamore, është zotuar gjithashtu të rrisë aftësitë e saj bërthamore detare duke ndërtuar katër nëndetëse të reja me raketa balistike me energji bërthamore.
Në korrik të vitit të kaluar, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar njoftuan Deklaratën e Northwood, një marrëveshje historike që zgjeron fushën e bashkëpunimit dypalësh bërthamor në një shkallë të paparë.
Të dy vendet u angazhuan jo vetëm për thellimin e dialogut teknik dhe politik, por edhe për të eksploruar koordinimin e forcave të tyre bërthamore.
Duke ruajtur vendimmarrjen kombëtare, deklarata sinjalizon për herë të parë se Parisi dhe Londra janë të përgatitura të përafrojnë qëndrimet e tyre strategjike në mënyra të reja për t'iu kundërvënë kërcënimeve të mëdha bërthamore dhe jo-bërthamore ndaj Evropës. /Telegrafi/